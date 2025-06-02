  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Наверное, Ротань пошел в Полесье из-за хорошей зарплаты

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Наверное, Ротань пошел в Полесье из-за хорошей зарплаты

Премьер-лига

Йожеф Йожефович считает, что ему стоило остаться в "Александрии"

Сабо: Наверное, Ротань пошел в Полесье из-за хорошей зарплаты

polissyafc.com

Новина українською

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Руслана Ротаня возглавить житомирское "Полесье".

Читайте такжеРотань – лишь восьмой украинский тренер с серебром чемпионата. Только один специалист делал это не во главе Шахтера или Динамо

- Вам будет интересно наблюдать за "Полесьем" под руководством Руслана Ротаня?

- Я вообще не понимаю, почему он туда пошел. В "Полесье" ему придется заново собирать команду, а в Украине сейчас нет игроков, которые способны ее усилить. Наверное, Ротань ушел в "Полесье" из-за хорошей зарплаты. Больше мотивации я не вижу. В "Александрии" он собрал приличную команду, занял второе место, надо было продолжать там работать. Понятно, что Буткевич хочет завоевать чемпионство в Украине, но сделать это "Полесью" будет трудно, - считает Сабо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
yellow-arrow
Болельщики ЛНЗ выбрали лучшего игрока мая
yellow-arrow
Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо
Руслан Ротань Йожеф Сабо Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BLIK.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости