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Сабо: Наверное, Ротань пошел в Полесье из-за хорошей зарплаты
Йожеф Йожефович считает, что ему стоило остаться в "Александрии"
polissyafc.com
Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Руслана Ротаня возглавить житомирское "Полесье".
- Вам будет интересно наблюдать за "Полесьем" под руководством Руслана Ротаня?
- Я вообще не понимаю, почему он туда пошел. В "Полесье" ему придется заново собирать команду, а в Украине сейчас нет игроков, которые способны ее усилить. Наверное, Ротань ушел в "Полесье" из-за хорошей зарплаты. Больше мотивации я не вижу. В "Александрии" он собрал приличную команду, занял второе место, надо было продолжать там работать. Понятно, что Буткевич хочет завоевать чемпионство в Украине, но сделать это "Полесью" будет трудно, - считает Сабо.
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