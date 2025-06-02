Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы

Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко станет игроком "Металлиста 1925". Об этом сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

Контракт футболиста с полтавчанами истекает 30 июня 2025 года, поэтому переход состоится на правах свободного агента.

По информации источника, харьковчане проявляли интерес к 21-летнему вратарю еще зимой, но до официального предложения дело не дошло.

В сезоне-2024/25 Исенко провел 29 матчей в чемпионате Украины, 1 - в Кубке, а также 2 стыковых поединка плей-офф.

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Напомним, "Ворскла" впервые в истории вылетела из УПЛ - полтавский клуб уступил "Кудровке" в серии послематчевых пенальти (2:2 общ счет, 3:4 по пенальти).

"Металлист 1925" вернулся в элитный дивизион, обыграв по сумме двух матчей "Левый Берег" (2:0).