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Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
Переход состоится на правах свободного агента
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "Ворсклы" Павел Исенко станет игроком "Металлиста 1925". Об этом сообщает Telegram-канал "Бей-беги".
Контракт футболиста с полтавчанами истекает 30 июня 2025 года, поэтому переход состоится на правах свободного агента.
По информации источника, харьковчане проявляли интерес к 21-летнему вратарю еще зимой, но до официального предложения дело не дошло.
В сезоне-2024/25 Исенко провел 29 матчей в чемпионате Украины, 1 - в Кубке, а также 2 стыковых поединка плей-офф.
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Напомним, "Ворскла" впервые в истории вылетела из УПЛ - полтавский клуб уступил "Кудровке" в серии послематчевых пенальти (2:2 общ счет, 3:4 по пенальти).
"Металлист 1925" вернулся в элитный дивизион, обыграв по сумме двух матчей "Левый Берег" (2:0).
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