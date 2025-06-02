Наставник Кудровки - после выхода в УПЛ: Для клуба, конечно, это история

Главный тренер "Кудровки" Василий Баранов отреагировал на выход своих подопечных в украинскую Премьер-лигу.

"Для клуба, конечно, это история. Еще два года назад команда играла на любительском уровне, а за такой короткий срок уже попала в переходные игры. То есть и в спортивном плане мы постепенно росли: в прошлом году были шестыми, сейчас - четвертые, и уже в переходных матчах.

Я не могу сказать, что чувствуется какой-то сумасшедший ажиотаж. Наоборот - мы шли к этой цели. И, думаю, наша задача - не только достичь результата, но и показать свою игру, продемонстрировать себя. Как я всегда говорю: давайте пошумим! Я не боюсь играть ни с одной командой. Для меня нет авторитетов среди людей - я всех уважаю, но перед кем-то кланяться - это не про меня.

У нас есть владелец клуба, который вкладывает в команду собственные средства. Мы понимаем, что он не самый богатый человек в стране, но он очень любит футбол. Его дети тоже играют в футбол. И насколько у него хватит финансов... Но он прекрасно понимает, что кроме спортивного результата, нужно развитие в долгосрочной перспективе. Для этого нужен фундамент.

Я имею в виду базу. Не обязательно, чтобы это было что-то роскошное, но все должно быть рядом: футбольное поле, тренажерный зал, столовая, комфортные условия. Пусть это не будет даже 3-4 комнаты, но с качественным ремонтом, чтобы игрокам было комфортно - приехать на тренировку, после тренировки восстановиться, отдохнуть.

Сейчас мы много времени тратим на разъезды, но я думаю, что президент это понимает. Он знает, сколько это требует средств. И, я уверен, хочет развивать клуб в этом направлении. Как быстро это удастся сделать в условиях войны - сейчас знает только он", - сказал Баранов.