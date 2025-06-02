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На просмотре в Рухе находится молодой легионер
Львовский клуб может усилиться еще одним африканцем
Фото: ФК Рух
На трибунах "Руха" во время последних матчей УПЛ был замечен легионер.
По информации Telegram-канала "INSIDE UPL", это молодой гамбийский защитник Кавсу Саннех, который уже около месяца находится во львовском клубе на просмотре - тренируется как с молодежкой, так и приобщался с основой.
Ему не более 15 лет. Несмотря на столь юный возраст, внешне он выглядит значительно старше, что, впрочем, нередко встречается среди африканских футболистов.
Также он выступает за молодежную сборную своей страны и в последнее время удачно себя зарекомендовал на Кубке наций U-17 в Марокко 2025 года.
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