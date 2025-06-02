  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. На просмотре в Рухе находится молодой легионер

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На просмотре в Рухе находится молодой легионер

Премьер-лига

Львовский клуб может усилиться еще одним африканцем

На просмотре в Рухе находится молодой легионер

Фото: ФК Рух

Новина українською

На трибунах "Руха" во время последних матчей УПЛ был замечен легионер.

По информации Telegram-канала "INSIDE UPL", это молодой гамбийский защитник Кавсу Саннех, который уже около месяца находится во львовском клубе на просмотре - тренируется как с молодежкой, так и приобщался с основой.

Ему не более 15 лет. Несмотря на столь юный возраст, внешне он выглядит значительно старше, что, впрочем, нередко встречается среди африканских футболистов.

Также он выступает за молодежную сборную своей страны и в последнее время удачно себя зарекомендовал на Кубке наций U-17 в Марокко 2025 года.

На просмотре в Рухе находится молодой легионер - изображение 1
Фото: Telegram-канал INSIDE UPL
По теме
yellow-arrow
Мичин рассказал, чего не хватило Заре для попадания в еврокубки
yellow-arrow
Назван лучший игрок Полесья в мае
yellow-arrow
Наставник Кудровки - после выхода в УПЛ: Для клуба, конечно, это история
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости