  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Назван лучший игрок Полесья в мае

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван лучший игрок Полесья в мае

Премьер-лига

Всего было три кандидата

Назван лучший игрок Полесья в мае

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" определило лучшего игрока команды в мае.

Победу одержал нападающий Факундо Батиста, за которого проголосовали 47,3% болельщиков. В топ-3 также вошли полузащитник Алексей Гуцуляк (27,7%) и вратарь Евгений Волынец (6%).

В минувшем месяце Батиста принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Полесье" заняло четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 48 очков. Этот результат позволил житомирянам получить путевку в Лигу конференций.

Читайте такжеСабо: Наверное, Ротань пошел в Полесье из-за хорошей зарплаты
По теме
yellow-arrow
Мичин рассказал, чего не хватило Заре для попадания в еврокубки
yellow-arrow
На просмотре в Рухе находится молодой легионер
yellow-arrow
Наставник Кудровки - после выхода в УПЛ: Для клуба, конечно, это история
Евгений Волынец Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Факундо Батиста
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости