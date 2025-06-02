Назван лучший игрок Полесья в мае

"Полесье" определило лучшего игрока команды в мае.

Победу одержал нападающий Факундо Батиста, за которого проголосовали 47,3% болельщиков. В топ-3 также вошли полузащитник Алексей Гуцуляк (27,7%) и вратарь Евгений Волынец (6%).

В минувшем месяце Батиста принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола.

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Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Полесье" заняло четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 48 очков. Этот результат позволил житомирянам получить путевку в Лигу конференций.