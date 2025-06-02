Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван лучший игрок Полесья в мае
Всего было три кандидата
Фото: ФК Полісся
"Полесье" определило лучшего игрока команды в мае.
Победу одержал нападающий Факундо Батиста, за которого проголосовали 47,3% болельщиков. В топ-3 также вошли полузащитник Алексей Гуцуляк (27,7%) и вратарь Евгений Волынец (6%).
В минувшем месяце Батиста принял участие в четырех матчах, в которых забил три гола.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Полесье" заняло четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 48 очков. Этот результат позволил житомирянам получить путевку в Лигу конференций.
Популярное сейчас
- Украина едет в Канаду, а Германия, Португалия, Испания и Франция сразятся за Лигу наций. Расписание футбола на 2 – 8 июня
- 9 из 14 клубов-старожилов высшего дивизиона уже не играют в УПЛ. 5 команд сейчас вовсе не существует
- "Не знаю, как это объяснить". Бывший бомбардир Ворсклы шокирован вылетом в Первую лигу
- Три команды, которые поднялись из Первой Лиги, впервые сыграют в УПЛ
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре