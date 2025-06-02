Мичин рассказал, чего не хватило Заре для попадания в еврокубки

Полузащитник "Зари" Петар Мичин поделился своими впечатлениями от сезона-2024/25.

- Если честно - для нас это был обычный сезон. Хотелось бы лучше. В целом - это не был провальный сезон. Все понимают: и руководство, и тренерский штаб, и персонал и мы сами, что надо всем вместе сделать так, чтобы следующий сезон был лучше.

Имели возможность быть выше. Понимаем - середина таблицы, это не достижение. Игра против "Полесья", например, показала, что они не лучше нас. Мы проиграли из-за мини-деталей. Повторюсь, "Карпаты", "Полесье" и "Кривбасс", по моему мнению, не лучше нас.

Не было стабильности в игре. 2-3 выдавали топ матчи, а потом провал. Много очков потеряли в поединках, где нельзя было их терять. Да, забрали очки у "Динамо" и "Шахтера", а потом проиграли командам, которым нельзя было проигрывать.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Еще недавно ты не всегда попадал в состав нашей команды. По итогам этого сезона по системе гол + пас у тебя 12 баллов (9 голов и 3 передачи). Что изменилось, по твоему мнению?

- В начале сезона не играл. Был другой тренер. Когда Младен стал главным тренером, я начал играть часто. Играл практически всегда. Младен дал мне уверенности в себе, свободу в действиях. Просто поверил в меня. Я играл за команду и рад, что помогал побеждать.

- Какая роль тебе нравится больше: голеадора или ассистента?

- Всегда больше эмоций, когда забиваешь. Но когда делаешь ассист, такой, например, как против ЛНЗ, тоже получаешь удовольствие. Хочется, чтобы все так делали, думали о команде, о партнерах, а не об индивидуальных показателях. Не важно, кто забивает и отдает, главное – общекомандная победа.

Читайте также Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо

- Насколько важен микроклимат в команде и какой он в "Заре"?

- Это очень важно. Одна из самых важных вещей в футболе. Если общаемся друг с другом нормально, то будет больше самоотдачи на поле, больше борьбы друг за друга. Надо играть за себя, за клуб, за тренерский штаб, за руководство. Все мы делаем одно дело. Надо уважать труд каждого из клуба.

- Долгое время мы боролись за еврокубки. Чего нам все же не хватило?

- Не хватило стабильности, прежде всего. Все в команде было хорошо, тренировались, старались. Но в игре против "Вереса", например, 10-я минута, а уже 0:2. Сложно вернуться в игру. То же самое было в матче против "Колоса". Потеряли очки в этих матчах.

В физическом плане и в атмосфере все было нормально, но иногда не входили в игру, а потом было поздно. Это не говорит о том, что мы не хотели, просто так получалось. Будем это как-то исправлять. Тренерский штаб поможет нам в этом.

- У тебя хорошие показатели, как мы уже обсуждали. Может ли это помочь получить вызов в национальную сборную Сербии?

- На мой взгляд, на данный момент сложно попасть в национальную сборную. На моей позиции играют футболисты из лучших чемпионатов и в лучших клубах Европы. В Сербии сейчас много хороших игроков. Для того, чтобы попасть в сборную, нужно играть еще лучше и на уровень выше.

- Доволен ли ты личным сезоном?

- Личным сезоном да. Я ставил перед началом чемпионата задачу - забить 10 мячей и отдать 5 голевых передач. Немного не хватило. Но в целом, я доволен личными достижениями. Надеюсь, что следующий сезон будет лучше и для меня, и для команды в целом.

- Как проводишь отпуск?

- Я практически все время дома. Возможно, еще успею поехать на море. Ну и, конечно, параллельно готовлюсь к следующим сборам, - рассказал Мичин в интервью клубной пресс-службе.