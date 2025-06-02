Усилят ли они элиту? Загадочные дебютанты УПЛ 2025/26

Авторский блог Евгения Филипенко

Как только стали известны все участники УПЛ следующего сезона, появились смешанные чувства – любопытство в перемешку с легким удивлением. Речь, конечно же идет о новичках, трое из которых – "Эпицентр", СК "Полтава" и "Кудровка", являются абсолютными дебютантами, а четвертый – "Металлист – 1925" отыграл всего один сезон в УПЛ 3 года назад, после чего сразу вернулся в первую лигу.

Наибольшим сюрпризом является, наверное выход "Кудровки", которая в стыковых матчах неожиданно обыграла грозную и именитую "Ворсклу". С нее и начнем.

ФК "Кудровка"

Населенный пункт: Кудровка – село в бывшем Сосницком, а ныне Корюковском районе Черниговской области, с населением 838 человек (данные 2005 года)

Клуб. С дня основания (1982 год) звезд с неба не хватал, но все изменилось в 2006 году, когда президентом стал местный уроженец и страстный фанат футбола Роман Солодаренко (занимается строительным бизнесом, что по источникам финансирования похоже на "Эпицентр" и СК "Полтаву"). Роман Васильевич в свои 41 год до сих пор поддерживает хорошую спортивную форму и даже был заявлен на игры команды в этом сезоне, сыновья президента клуба играют за молодежные/юниорские команды Бременского "Вердера". Пробившись на уровень областного футбола и закрепившись на нем, команда за последние два года совершила впечатляющий рывок – из аматоров до уровня УПЛ. По ходу сезона в первой лиге команда тренировалась в Ворзеле и Ирпене (оба Киевская область расстояние между ними 10 км), жила за 25 км от Ирпеня на базе в Бузовой (тоже Киевская область), а играла вообще в Кудровке (Черниговская область) – за 286 км от Ворзеля.

Стадион и инфраструктура. Матчи первой лиги играли на построенном в 2018 году "Кудровка-Арене" рассчитанном на 500 зрителей. Президент клуба, который одновременно возглавляет Черниговскую областную ассоциацию футбола хотел бы играть в Чернигове, но стадион, к сожалению, разбомблен в 2022 году. На стадионе в Ирпене, где тренируется клуб, тоже было несколько прилетов, но он считается наиболее оптимальным с точки зрения скорого восстановления (ориентировочны срок – полгода). Стадион соответствует всем стандартам, во время Евро-2012 на нем даже тренировалась сборная Швеции. Внешне все выгляди так, что инфраструктура команды не успевает за ее быстрыми победными результатами, но президент не видит в этом какой-то нерешаемой проблемы: с его слов оценивать нужно, в первую очередь, по результатам, а не по бюджету и инфраструктуре, иначе футбол не имел бы той изюминки, за которую мы все его любим – нередко команды с бюджетами в десятки раз меньше побеждают своих более богатых визави.

Команда. Тренирует коллектив 45-летний Василий Баранов, для которого "Кудровка" - первый самостоятельный тренерский проект во взрослом футболе (до этого были молодежки луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы"). Как игрок также выступал за "Зарю" и несколько белорусских команд.

Место в воротах занимают поочередно герой послематчевой серии пенальти с "Ворсклой" 28-летний Роман Лепка ("Звезда" Кропивницкий, "Ингулец", "Кривбасс", "Карпаты" Львов), и опытнейший капитан команды 33-летний Антон Яшков (экс-игрок молодежной сборной Украины, поигравший также в "Звягеле", "Полесье", "Буковине", "Колосе", "Говерле" и "Металлурге"). Кстати, тренирует вратарей легендарный Игорь Шуховцев.

В защите выделяются 25- летний Мирослав Сердюк (черниговские "Десна" и "Чернигов", дубль "Полесья), 25-летний Максим Мельничук ("Ворскла", "Ингулец", "Черноморец") и 31-летний Роман Гагун (дубль "Говерлы, а также львовский "Рух", ровенский "Верес" и "Агробизнес").

Из полузащитников нельзя не отметить 35-летнего ветерана Дмитрия Коркишко (чемпион Европы U-19 в составе сборной Украины 2009 года, "Динамо" Киев (воспитанник), "Черноморец", "Днепр-1". "Металлист", "Арсенал", белорусский "Минск", казахский "Актобе а также турецкие "Хатайспор" и "Гиресунспор"), 28-летний Артур Думанюк ("Агробизнес", "ЮКСА"), ровестник Артура Роман Сторчеус (Черкасские "Днепр" и "ЛНЗ", "Кремень"), 32-летний Николай Вечурко ("Говерла", "Ворскла", киевский "Арсенал") и 29-летний Валерий Рогозинский ("Полтава", "Николаев". "Минай").

В нападении результативно играют 28-летний Алексей Литовченко ("Буковина, "Арсенал", тернопольская "Нива", "Горняк-Спорт" и "Левый Берег"), 30-летний Александр Козак ("Ингулец", "Оболонь", "Ильичевец") и молодой перспективный 22-летний Артем Легостаев ("Зоря" U-21). В целом, за последние два года в команде произошла кадровая революция – почти никого не осталось с состава аматорского уровня.

СК "Полтава"

Населенный пункт: Полтава – областной центр, в котором проживают коло 300 тысяч человек

Клуб. Тут сразу же необходимо внести ясность: нынешний СК "Полтава" не имеет никакого отношения к ФК "Полтава", который был основан в нулевых, играл в первой лиге и даже претендовал на выход в вышку – того клуба уже нет с 2018 года. Наш дебютант УПЛ был основан в 2011 году двумя идейными людьми, а именно нынешним главным тренером Владимиром Сисенко и Станиславом Майзусом (ныне исполнительный директор). После трех лет выступлений в чемпионате и кубке Полтавской области команда временно приостановила свои выступления и возобновила их в 2019 году, когда президентом клуба стал политик и бизнесмен (также строительная сфера), руководитель ТОВ "Строительной компании "Комбинат производственных предприятий" Сергей Иващенко, который и сейчас держит руку на пульсе клуба.

Стадион и инфраструктура. Свои матчи в первой лиге команда проводила на местном стадионе "Молодежный" (680 мест). Для УПЛ он не подходит, поэтому было принято решение проводить домашние матчи в Кропивницком на стадионе "Звезда" (более 13 500 зрителей), о чем была достигнута соответствующая договоренность. Но так было до вчерашнего дня, пока "Ворскла" не вылетела в первую лигу (именно она должна была играть на главном стадионе города им. Алексея Бутовского, а двоим там было бы тесновато). Как сейчас сложиться ситуация и изменит ли что-то вылет "Ворсклы" - скоро узнаем.

Команда. Тренирует команду один из вдохновителей ее создания 63-летний Владимир Сисенко. Большую часть своей игровой каръеры провел в душанбинском "Памире", с которым стал чемпионом первой союзной лиги (1988), а также выступал в вильнюсском "Жальгирисе", краснодарской "Кубани", узбекских "Новбахоре" и "Зарафшане" и казахстанском "Жетису" – это из зарубежных сейчас уже клубов. Из наших выступал за "Ворсклу" (89 матчей) и "Кривбасс". Вся его тренерская деятельность связана исключительно с нынешним клубом (главный тренер 2011 – 2014 и с 2019 по сегодняшний день), который по праву можно считать его "детищем". Правда, путевку в УПЛ команда добыла под руководством ассистента Игоря Тимченко, но ожидается, что главный вот-вот вернется.

Последний рубеж плотно занимает опытный 31-летний Валерий Восканян ("Николаев", херсонский "Кристалл", "Ужгород", "Ингулец" и армянские "Пюник" и "Арагац"). Приглашался в сборную Армении (правда, не успел сыграть там ни одного матча), также вошел в символическую сборную первой лиги этого сезона.

Предпоследний рубеж (защиту) сложно представить без ветерана украинского футбола 34-летнего Евгения Опанасенко (запорожский "Металлург", "луганская "Зоря", "Черноморец", "Ворскла", "Ингулец", "Кривбасс" и турецкий "Коньяспор), 30-летнего Игоря Куцюмаки ("Кривбасс", "Ингулец", "Верес"), 31-летнего Евгения Мисюры (краматорский "Авангард", запорожский "Мотор", "Кудровка"), 26-летнего Вадима Пидлепича (моложежка "Ворсклы"), 28-летнего Андрея Савенкова (ФК "Карловка"), 26-летнего Николая Бужина ("Тростянец", "Никополь" и несколько немецких клубов из низших лиг) и мега- опытного 35-летнего Ильи Ходули (запорожский "Металлург", донецкий "Олимпик", "Горняк-Спорт", "Ингулец", могилевский "Днепр" (Беларусь) и молдавский "Нистру Атаки".

За полузащиту отвечают капитан команды 26-летний Владислав Даниленко (молодежка "Ворсклы", "Кремень"), 31-летний Владимир Одарюк ("Ворскла", "Горняк-Спорт", "Минай", "Александрия", "Ингулец", "Николаев"), 29-летний Дмитрий Плахтырь (молодежки запорожского "Металлурга" и "Александрии", "Мотор", "Таврия-Скиф"), 27-летний Святослав Шаповалов (молодежки "Днепра" и "Шахтера", ФК "Тернополь", "Оболонь", "Днепр-1", ВПК-Агро), 29-летний Денис Галенков (молодежка "Днепра", "Десна", "Полесье", ПФК Сумы, "Карпаты", "Агробизнес") и 31-летний Богдан Шмигельский ("Никополь", ВПК Агро).

В нападении выделяются лучший бомбардир команды 28-летний Дмитрий Щербак (УФК "Харьков", "Ворскла"), опытный 34-летний Евгений Стрельцов ("Кремень", "Олимпия" Савинцы) и 31-летний Максим Марусич (молодежка "Ворсклы", "Карпаты", "Горняк-Спорт", "Десна", "Ингулец", "Верес", литовские "Йонава" и "Ритеряй", латвийские РФШ и "Ноа Юрмала).

ФК "Епицентр"

Населенный пункт: Каменец-Подольский – райцентр и второй город по величине в Хмельницкой области, население – в районе 100 тысяч человек

Клуб. Основан в 2019 году на базе ФК "Дунаевцы", до 2022 года представлял одноименный город (в это время предшественником нынешнего главного тренера был его одноклубник по Винницкой "Ниве" в 90-х Олег Надуда), последние три года переехал в Каменец-Подольский и представляет уже этот город. Владельцами команды и ее основными спонсороми являются собственники одноименной сети супермаркетов сторйматериалов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги ("Эпицентр" - лидер рынка согласно различным рейтингам, а также узнаваемый отечественный бренд).

Стадион и инфраструктура. Своего стадиона у команды нет, в первой лиге она принимала соперников на муниципальном стадионе в Каменец-Подольском. База находится в 33 км в Дунаевцах. Отдельной развитой инфраструктуры у клуба также пока нет (коммерческий и маркетинговый отделы, группы медиа-менеджеров, и т.д), штат – всего 7 человек (вместе с главным тренером), бюджет – за рамками ТОП-3 первой лиги.

Команда. Тренирует коллектив 53-летний Сергей Нагорняк. Как игрок провел 14 матчей за национальную сборную Украины, а также поиграл в Винницкой "Ниве", московском "Спартаке", китайскийх "Шеняне", "Шандуне" и "Цзянсы", днепропетровском "Днепре", донецком "Шахтере" и "Ворскле". Как тренер был помощником Мирона Маркевича в золотом составе "Днепра" - финалиста Лиги Европы-2015, а также тренировал юниорские сборные Украины разных возрастов до 2022 года, после чего поступило предложение от "Эпицентра", который он успешно вывел в УПЛ. В условиях минимальной (или почти отсутствующей пока) полноценной клубной структуры (в сравнении со стандартами УПЛ), Сергей Нагорняк выполняет обязанности классического английского "коуча" 20 столетия, который отвечает не только за игру и раздевалку, но и за многие другие аспекты жизни команды.

Место в воротах занимают 32-летний Сергей Чернобай (воспитанник местной ДОСШ Каменец-Подольского, "Горняк-Спорт", "Буковина", "Тернополь") и 27-летний Роман Жмурко ("Волынь, "Нива"Тернополь, "Горняк-Спорт" и шведский "Андерсторпс").

Защиту цементируют 22-летний Глеб Савчук (экс-игрок юниорской сборной Украины, хмельницкое "Подолье", львовские "Рух" и "Карпаты" - все на молодежном уровне), 23-летний Владислав Мороз ("Тернополь", "Скала" Стрый", "Волынь"), 25-летний Александр Климец ("Волынь", "Карпаты" Львов). 22-летний Степан Григоращук ("Карпаты", ПФК "Львов"), 22-летний Александр Жмуйда ("Волынь", "Ковель-Волынь") и 30-летний Евгений Запорожец ("Оболонь", "Ингулец")

Полузащиту ведут, капитан команды 33-летний Андрей Беженар ("Сторожинец", "Покутье", "Нистру Атаки" Молдова), 22-летний Иван Бендера ("Шахтер" и "Рух" - оба на моложежном уровне), ровестник Ивана Николай Миронюк ("Волынь"), 23-летние братья-близнецы Станислав и Владислав Кристины (оба "Шахтер" и "Волынь"), 33-летний Владимир Танчик (экс-игрок юниорской сборной Украины, "Черноморец", "Днепр-1", "Металлист", "Львов", "Карпаты" польский "Рух" из Хожува), 33-летний Никита Полулях (экс-игрок юниорской сборной Украины, "Днепр", "Металлург", "Сталь", "Верес", "ЛНЗ", грузинский "Колхети-1913"), 26-летний Андрей Ляшенко ("Волынь", "Рух", "ЛНЗ", словацкий "ДАК 1904") и 27-летний Андрей Ливопуз ("Подолье").

Из форвардов нужно выделить лучшего снайпера первой лиги 23-летнего 2024/25 Даниила Кравчука ("Ворскла", "Ингулец") и 21-летнего Ивана Демиденко ("Минай", греческий "Астерас").

Если брать в целом, то главный тренер уверен в том, что 90 % состава удасться сохранить (несмотря на интерес других клубов элиты), ребята тщательно подобраны тренерским штабом, играют вместе 2-3 года, дружат и за полем (мини-семья) и хотят дальше расти и развиваться вместе с клубом. Уверенность коуча основана не на пустом месте, естественно, а на сложившихся доверительных отношениях с собственниками, которые, вне всяких сомнений, будут держать достойный уровень и в УПЛ (как они это делали в лигах пониже). То есть, кадровой революции не предвидится, а вот отдельные точечные усиления – в самый раз.

"Металлист – 1925"

Населенный пункт: Харьков – более 1,5 млн человек

Клуб. Молодой амбициозный клуб, основанный в августе 2016 года, не являющийся правоприемником "Металлиста" (юридически), позиционирует себя как народная команда, с возможностью стать совладельцем для каждого преданного болельщика. Сезон 2021-22 провел в УПЛ, но по итогам вынужден был вернуться в первую лигу. Главным инвестором и президентом клуба является харьковчанин Владимир Носов, основатель и CEO криптовалютной биржи WhiteBIT.

Стадион и инфраструктура. Ранее домашним стадионом клуба являлся 40-тысячный "Металлист" (Харьков), но последние три года клуб вынужденно принимал соперников в Киевской области на стадионах "Колоса" и "Левого Берега". Как будет в УПЛ – пока неизвестно.

Команда. Весь триумфальный сезон команду возглавлял известный у нас нидерландский специалист 55-летний Патрик Ван Леувен, но в конце сезона он был уволен и последние матчи (в том числе и переходные победные) командой руководил его ассистент 39-летний Александр Чижов (экс-игрок молодежной сборной Украины и клубов "Шахтер", "Ильичевец", "Ворскла", казахский "Окжетпес"). Как тренер успел поработать в тех же "Шахтере", "Ворскле" и луганской "Заре". Кто будет тренировать команду в УПЛ – на время написания статьи вопрос открытый.

Отдельно нужно отметить, что с момента основания команды ее успели потренировать такие известные у нас специалисты как Александр Призетко, Валерий Кривенцов, Александр Горяинов, Андрей Демченко, Виктор Скрипник.

Основным вратарем команды считается 23-летний Даниил Варакута (до этого успел поиграть в молодежной и главной командах одесского "Черноморца").

Оборону клуба сложно представить без 25-летнего Игоря Снурницына ("Олимпик", "Заря", "Кривбасс"), 22-летнего Дмитрия Капинуса (игрок молодежной сборной, также выступал за молодежную команду "Металлиста" и за "Шахтер"), 27-летнего Василия Кравца ("Карпаты", "Ворскла", "Днепр-1", "Полесье", польский "Лех", испанские "Луго", "Леганьес" и "Спортинг Хихон"), 22-летнего Владимира Салюка ("Черноморец") и ветерана 34-летнего Максима Имерекова ("Металлург", "Заря", "Десна", "Александрия", белорусские "Торпедо" Жодино и "Белшина", греческий "Атромитос").

В полузащите выделяются 28-летний бразилец Ари Моура (11 голов в чемпионате и 3 в кубке, "Метрополитано", "Шапекоэнсе", "Пайсанду"), 24-летний замбиец Голден Мафвента, капитан команды опытнейший 31-летний Владлен Юрченко (9 голов в чемпионате, молодежка "Шахтера", "Заря", "Ворскла", "Десна", немецкий "Байер" из Леверкузена, датский "Вейле" и латышская "Рига"), 32-летний Вячеслав Чурко (молодежка "Шахтера", "Ильичевец", "Заря", "Говерла", "Металлист", "Колос", венгерские"Академия Пушкаша" и "Мезекеведш", итальянский "Фрозиноне"), 21-летний албанец Эмир Рашица (автор победного ассиста в стыковых матчах за выход в УПЛ, "Трепча 89", "Скендербеу"), 32-летний Владислав Калитвинцев (автор победного гола в стыковых матчах за выход в УПЛ, молодежка "Динамо" Киев, "Черноморец", "Заря", "Арсенал", "Десна", "Александрия", чешский "Слован"), и 23- летни Сергей Стень ("Карпаты", "Ужгород", "Эпицентр").

На острие атаки действуют 25-летний нигерийский великан (190 см) Кристиан Мба (албанские "Трепча 89" и "Партизани"), 29-летний Андрей Борячук ("Шахтер", "Мариуполь", "Рух", турецкий "Ризеспор", венгерский "Мезекеведш") и 27-летний Владислав Бугай ("Шахтер", "Буковина", "Черноморец", "Львов", "Мариуполь", "Заря").

Фото - UA-Футбол