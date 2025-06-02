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Блохин сказал, почему не добился успеха в Динамо в роли тренера
"Если бы дали больше времени..."
Фото: ФК Динамо Київ
Легендарный нападающий "Динамо" Олег Блохин вспомнил свой тренерский период в киевском клубе.
– Я всегда мечтал тренировать "Динамо". Но команду невозможно создать за короткий промежуток времени. Первое, что нужно было сделать – это убрать из команды тех игроков, которые ей не подходят.
Мы взяли новых семь или восемь игроков, но в игре не было стабильности. Мы могли легко выиграть, например, у "Металлиста" и сыграть вничью с "Ильичевцем" или "Волынью". В сезоне 2012/13 команда заняла третье место, а в следующем финишировала четвертой. Ну, что поделаешь. Если ты не выиграл чемпионат, то задачу, которую перед тобой поставили, ты не выполнил. Если бы дали больше времени, результат мог бы быть другим.
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– Сколько вам было нужно еще времени?
– Еще год. Я так считаю. Получилось бы или нет – это уже другой вопрос.
– У вас был тяжелый разговор с Суркисом?
– Никакого разговора не было. Меня уволили по телефону. Сказали, что я больше здесь не работаю. Это передали через Резо Чохонелидзе, сразу после игры. Я пришел на пресс-конференцию и сказал журналистам: "Комментариев не будет, я ухожу", – рассказал Блохин изданию Украинский футбол.
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