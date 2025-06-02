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Уже после первого сезона. Клуб УПЛ не против расстаться с одним из легионеров
Причиной стали не противоречия
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Полузащитник ЛНЗ Оливье Тилль может покинуть черкасский клуб в летнее трансферное окно.
По информации ТаТоТаке, руководство "фиолетовых" не возражало отпустить 28-летнего люксембуржца.
"Отношения с клубом нормальные, просто он будет искать себе новую команду", - отметил журналист Михаил Спиваковский.
Тилль присоединился к ЛНЗ летом 2024 года. В прошлом сезоне Оливье принял участие в 23 матчах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.
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