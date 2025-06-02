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Полесье выбрало лучшего игрока сезона 2024/25
Болельщики определили победителя
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк признан лучшим игроком команды в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба житомирского клуба.
27-летний хавбек набрал 62,1% голосов болельщиков. Ему удалось опередить вингера Александра Назаренко (12,2%) и опорника Бориса Крушинского (10,9%).
В минувшем сезоне Гуцуляк провел 34 матча за "Полесье" во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Полесье" заняло четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 48 очков. Этот результат позволил житомирянам получить путевку в Лигу конференций.
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