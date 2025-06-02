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Источник раскрыл размер зарплаты Ротаня в Полесье
Больше, чем у Ашура
Фото: ФК Полісся
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал, сколько будет зарабатывать Руслан Ротань на должности главного тренера "Полесья".
"По моим источникам, зарплата Руслана Петровича в "Полесье" составляет примерно полмиллиона евро в год", - заявил журналист.
К слову, зарплата предыдущего наставника "Полесья" Имада Ашура составляла 360 тысяч евро в год.
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Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Полесье" заняло четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 48 очков. Этот результат позволил житомирянам получить путевку в Лигу конференций.
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