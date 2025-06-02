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Желько Любенович может вернуться в УПЛ. Сербский тренер – в шорт-листе одного из клубов

Премьер-лига

Если не сложится с Виктором Скрипником

Желько Любенович может вернуться в УПЛ. Сербский тренер – в шорт-листе одного из клубов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сербский тренер Желько Любенович, который руководил в УПЛ "Минаем" в сезоне 2023/24, может вернуться в украинскую "элиту". По эксклюзивной информации UA-Футбол, бывший наставник закарпатцев остается в шорт-листе "Зари".

Чтобы Любенович возглавил луганскую команду, должен произойти один отказ. Речь идет о Викторе Скрипнике. Именно он возглавляет список желаемых претендентов на роль главного тренера руководства "Зари". Если 55-летний специалист все же откажется от возвращения в луганский клуб, то шанс сделать это у Любеновича, который отыграл за команду 164 матча, будут вполне реальны.

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Кроме того, по нашей информации, Любенович уже ведет переговоры с некоторыми футболистами о переходе в "Зарю" в случае, если он возглавит клуб.

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Заря (Луганск) Желько Любенович эксклюзив UA-Футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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