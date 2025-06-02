Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег - харьковский клуб сделал заявление

1 июня, на арене "Левый Берег" в Киевской области прошел ответный матч между "Металлистом 1925" и "Левым Берегом" за право выступать в УПЛ. Харьковский коллектив одержал победу по сумме двух поединков 2:0 и вернулся в элитный дивизион.

Во время игры произошел неприятный инцидент с участием болельщиков харьковчан и представителей академии клуба, которые выкрикивали нецензурные слова в адрес киевской команды.

"Металлист 1925" отреагировал на эту ситуацию, сделав заявление.

"Уважаемые болельщики, друзья и партнеры! Вчерашний матч между "Металлистом 1925" и "Левым Берегом" был напряженным и эмоционально насыщенным. К сожалению, в ответ на скандирование болельщиков соперников некоторые воспитанники нашей академии допустили неприятные скандирования с использованием нецензурной лексики. Мы искренне приносим извинения за эту ситуацию. Хотя наши юные спортсмены были спровоцированы, мы признаем, что такая реакция неприемлема и не соответствует ценностям, которые мы воспитываем в наших воспитанниках. В академии будет проведена дополнительная воспитательная работа, направленная на формирование уважения, выдержки и достойного поведения как на поле, так и за его пределами. Мы выражаем искреннюю благодарность футбольному клубу "Левый Берег" за их гостеприимство, что во время войны, когда мы не можем проводить матчи в родном городе, они предоставили нам свою арену для матчей. Надеемся на сохранение дружеских отношений между клубами и болельщиками. Футбол должен объединять, а не разделять", - говорится в сообщении клуба.