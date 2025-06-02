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Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег - харьковский клуб сделал заявление

Премьер-лига

Юные болельщики выкрикивали нецензурные слова в адрес киевского клуба

Фаны Металлиста 1925 оскорбили Левый Берег - харьковский клуб сделал заявление

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

1 июня, на арене "Левый Берег" в Киевской области прошел ответный матч между "Металлистом 1925" и "Левым Берегом" за право выступать в УПЛ. Харьковский коллектив одержал победу по сумме двух поединков 2:0 и вернулся в элитный дивизион.

Во время игры произошел неприятный инцидент с участием болельщиков харьковчан и представителей академии клуба, которые выкрикивали нецензурные слова в адрес киевской команды.

"Металлист 1925" отреагировал на эту ситуацию, сделав заявление.

"Уважаемые болельщики, друзья и партнеры!

Вчерашний матч между "Металлистом 1925" и "Левым Берегом" был напряженным и эмоционально насыщенным. К сожалению, в ответ на скандирование болельщиков соперников некоторые воспитанники нашей академии допустили неприятные скандирования с использованием нецензурной лексики.

Мы искренне приносим извинения за эту ситуацию. Хотя наши юные спортсмены были спровоцированы, мы признаем, что такая реакция неприемлема и не соответствует ценностям, которые мы воспитываем в наших воспитанниках.

В академии будет проведена дополнительная воспитательная работа, направленная на формирование уважения, выдержки и достойного поведения как на поле, так и за его пределами.

Мы выражаем искреннюю благодарность футбольному клубу "Левый Берег" за их гостеприимство, что во время войны, когда мы не можем проводить матчи в родном городе, они предоставили нам свою арену для матчей. Надеемся на сохранение дружеских отношений между клубами и болельщиками. Футбол должен объединять, а не разделять", - говорится в сообщении клуба.

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Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Гашик Ки1в (Киев)
02.06.2025 в 14:46
бажаю металобрухту 19т25кг вильоту в наст сезон1
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Комментарии 2
Гашик Ки1в (Киев)
02.06.2025 в 14:46
бажаю металобрухту 19т25кг вильоту в наст сезон1
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Полiccя (Житомир)
02.06.2025 в 14:06
Дуже сподіваюсь, що президент ЛБ відправить цих невдячних бомжів в напрямку рускава воєнова карабля. Нехай шукають новий стадіон .
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