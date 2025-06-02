Эпицентр проведет старт сезона УПЛ не на своей арене

Чемпион Первой лиги "Эпицентр" начнет сезон УПЛ-2025/26 в Тернополе.

Подопечные Сергея Нагорняка временно будут проводить свои домашние матчи на "Центральном городском стадионе", сообщает журналист Владимир Зверов в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital.

В это время на стадионе "Эпицентра" в Каменце-Подольском будет проводиться реконструкция - в частности, планируется установка световых башен. Если работы будут идти по графику, команда сможет вернуться на свою арену уже в 2026 году.

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К слову, тернопольский стадион является домашней ареной местной "Нивы". Кроме того, именно здесь в 2021 году состоялся финал Кубка Украины между "Динамо" и "Зарей" (1:0).