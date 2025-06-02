Рабочий и колхозница. Акценты зрителя на переходных плей-офф за право играть в УПЛ

Сразу извинюсь перед теми, чьи нежные чувства заденет заголовок статьи. Это всего лишь авторская ассоциация, не более. Общеизвестно, что название клуба “Металлист” изначально означало рабочую профессию. Ну а когда с ним в дуэте в нашу “вышку” шествует “Кудровка”, второе слово приходит в голову уже как-то само собой.

Волей-неволей, но перед глазами бессмертный образ парня и девушки, синхронно и гордо вздымающих к небу свои орудия труда. В нем нет ничего постыдного, как впрочем и глупо было бы искать здесь отсылки к советскому прошлому - исключительно детские воспоминания. И, на мой взгляд, яркая иллюстрация к теме.

Не раз слышал в ходе сезона от специалистов о том, что 13-й и 14-й командам УПЛ будет не сложно продлить свою прописку в споре с 3-й и 4-й командами Первой лиги. Футбольным людям виднее, но был удивлен их уверенности. Что ж, теперь можно говорить о том, что “вышка” продолжила свой регресс, сползая к нижнему уровню.

Или кто-то всерьез считает, что можно говорить скорее о силе второго дивизиона?

Сами игры-то особо скучными не были. Наиболее зрелищно смотрелась первая встреча “Кудровки” с “Ворсклой” - с дюжину моментов. Зато вторая была самой скупой на них - семь, что не так уж и мало, на самом деле, но большинство - в последнюю четверть часа.

“Металлист 1925” (когда его уже, наконец, переименуют?) и “Левый Берег” впечатление от своего первого поединка смазали после перерыва. Зато в “ответке” после самого унылого первого тайма - почти без моментов - выдали самый содержательный второй: с хороший десяток реальных угроз воротам.

Словом, футбола было достаточно, пусть и не самого высокого качества. И сценарии этих спектаклей однообразием не страдали. Критиковать не возьмусь - видали мы и куда более тоскливые переходные матчи.

Борьба за место в УПЛ велась до последнего. Варакута спас ворота харьковчан от гола, а добить “левобережным” не удалось - уже в компенсированное время. Так “Металлист 1925” избежал экстра-таймов.

В другой паре были не только они: “Кудровка” одолела “Ворсклу” в послематчевой серии пенальти. Причем стандартных пяти ударов для выявления победителя не хватило, пробивали еще и по шестому.

В первой игре “Ворскла” действительно заслужила свои 2:1. Во второй она никак не заслуживала поражения, однозначно “наиграв” на забитый мяч. Но не забив его. Посему я бы назвал ее фиаско нелогичным, хоть и не умаляя достоинств “Кудровки”.

“Левый Берег” в первом поединке явно не заслуживал поражения от “Металлиста 1925”, но вновь-таки не сумел реализовать свои шансы. Зато в ответной встрече харьковчане точно “наиграли” на победу, и по сумме впечатлений от двух матчей закономерно вернулись в УПЛ.

У меня был один, но достаточно важный вопрос по судейству Балакина (с Шурманом на ВАРе) в решающей игре в Полтаве. На 87-й минуте, при 0:1, там не был назначен пенальти за игру рукой в ворота “Кудровки”. Он вполне мог стать для нее роковым, решив участь вакансии в “вышке”.

Однако мой коллега-консультант Юстас “поскромничал”: “Если на первых двух повторах, вроде, рука не увеличивает площадь тела, то третий заставляет сомневаться. Но их недостаточно. И, кстати, после руки в матче “Барселона” - ”Реал”, ВАРа и непоставленного пенальти, я уже не верю ни во что…”

Вот и судьям, видимо, трех повторов оказалось недостаточно? Предлагаю по аналогии с недостаточным контактом ввести новый термин: недостаточность повторов.

“Ворскле” повезло в первом из поединков с “Кудровкой”, когда на 10-й минуте, при 0:0, стойка ворот спасла ее от гола после удара Мельничука. Затем, как известно, дважды забивали полтавчане, а ведь все могло пойти по другому пути.

Но Фортуна вернула должок “Кудровке” с лихвой, когда на 112-й минуте “ответки” Ндукве пробил в крестовину ее ворот, и выяснение отношений продолжилось в “лотерее”. Да, “Ворскла” была очень близка к сохранению прописки в УПЛ…

Самой яркой личностью переходных плей-офф, без вариантов, стал вратарь “Металлиста 1925” Варакута по три раза спасавший его от пропущенного мяча в обоих матчах и в итоге оставшийся “сухим”.

В первой игре другой пары соперников запомнился кипер “Кудровки” Яшков, дважды пропустивший, но выручавший шесть раз. Нельзя не отметить и заменившего его во втором поединке Лепку, который парировал два послематчевых пенальти.

Из полевых игроков я бы выделил только Ндукве и Кулача в первом матче “Полтавы”, да Рашицу - в ответной игре “Металлиста 1925”.

Подводя итог, отмечу несостоятельность представителей УПЛ. Одни умудрились разбазарить казавшееся весьма убедительным преимущество в два гола, другие так и не сумели распечатать ворота соперника.

При этом следует помнить, что первые находятся в плачевном состоянии: речь идет уже о собственно существовании клуба. А вторые, по-хорошему, вообще не должны были играть в “вышке” и попали туда как бы вне очереди.

Лично я огорчен потерей “Ворсклы” - по-настоящему “породистой” команды УПЛ. И дело не столько в том, что она бессменно провела здесь почти тридцать лет, сколько в том, что много последних лет, при разных тренерах, команда пыталась играть в атакующий футбол для зрителя. И порой это у нее получалось довольно симпатично.

“Левый Берег” - вообще не потеря. Что смотрел на него в УПЛ, что музыку слушал. Заурядная посредственная команда, которой самое место в Первой лиге. Проблема в том, что в наше время это “свято место” и в УПЛ пустым не бывает.

Пять лет назад, когда в “вышку” хлынула новая кровь, я завел непопулярный разговор о “гнилых местечках”. Напомню: это не оскорбление, а термин, характеризующий степень пользы клубов для элитной лиги страны. Что мы имеем сегодня? “Минай” ушел под лед, “Ингулец” катается на лифте, “Рух” дерется просто потому что дерется.

Но мощной струей на смену им идет второе поколение. Допустим, за “Металлистом 1925” стоит имя города с богатыми футбольными традициями и тугой кошелек. Но как бы он не раздулся до размеров житомирского пузыря, который пузырем и остается, держась вверху лишь за счет меньшего благополучия конкурентов.

Сейчас там вся надежда на Ротаня сотоварищи. Да Боже ж мой, кто против-то?

Допустим, у “Эпицентра” серьезная база, и он способен на реальный прогресс. Но как бы мы не получили вариант ЛНЗ, столь же чего-то обещавший, но в итоге “сменивший вектор развития”.

Отчего-то совсем не бодрит новое представительство Полтавы в УПЛ. Возможно потому что мне сложно вспомнить хотя бы один успешный пример стабильного и солидного представительства клуба с названием города и приставкой из двух букв перед ним. Как-то не работает это, разве что искусственно.

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Ну и “Кудровка” - это уже просто без комментариев. Достаточно одного имени. Если это снобизм, то автор сноб. Но дайте ему хотя бы привыкнуть: почти за полвека еще никогда не видел в высшей лиге команду, названную именем села. Что ж, когда-нибудь все происходит впервые. Ковалевка с Петрово как-то же усвоились…

Нынче мы имеем рекорд: из УПЛ вылетели сразу четыре команды. О чем это говорит - вам сказать, или сами догадаетесь? Не подлежит сомнению одно: уровень игры элитного дивизиона деградирует. И дна, от которого можно было бы оттолкнуться вверх, он еще не достиг. К глубокому сожалению и по объективным обстоятельствам.

Фото - UA-Футбол