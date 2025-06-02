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Блохин назвал лучшего тренера УПЛ сезона-2024/25 – и это не Шовковский

Премьер-лига

Выбор оказался логичным

Блохин назвал лучшего тренера УПЛ сезона-2024/25 – и это не Шовковский

Фото: uaf.ua / Автор: Павло Кубанов

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Бывший наставник киевского "Динамо" Олег Блохин поделился своим мнением о лучшем тренере УПЛ по итогам сезона-2024/25.

– Кого вы считаете лучшим тренером Украины по итогам сезона 2024/25 годов?

– Руслана Ротаня. С ним во главе ФК "Александрия" в этом сезоне достигла существенного прогресса. От "Динамо" они отстали всего на три очка, при том, что сравнивать их возможности с возможностями "Динамо" не стоит – это совсем разные вещи, – сказал Блохин изданию Украинскому футболу.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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