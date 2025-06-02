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Сабо: Это журналисты распиарили Судакова

Премьер-лига

Известный тренер критично отозвался о хавбеке "Шахтера"

Сабо: Это журналисты распиарили Судакова

shakhtar.com

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова, назвав его переоцененным игроком.

– Что скажете о самом дорогом игроке чемпионата Украины из "Шахтера" – Георгии Судакове, которого Transfermarkt оценивает в 32 миллиона евро?

– О Судакове даже не упоминайте. Это журналисты его распарили. Я не знаю, кто его купит, а если и купят, то он не будет там основным. В Европе совсем другой футбол и полузащитники должны уметь не только атаковать, но и отбирать. Бондаренко из "Шахтера" также слабый игрок. Он получает мяч и сразу его отдает. А что дальше?

Вон в "Барселоне" играют несколько молодых 18-летних футболистов, в ПСЖ – 19-летний Дуэ отличился дублем в финале. Вот это уровень молодежи, а у нас таких нет! Да, это можно списать на войну. У нас беда с молодежью. Многих детей родители вывезли за границу, и они уже не вернутся в Украину. Для нашего футбола – это огромная проблема, - подчеркнул Сабо.

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Ранее Сабо раскритиковал выступления Артема Довбика в "Роме".

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Источник:
BLIK.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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