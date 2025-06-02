Источник: ЛНЗ подписал контракт с одним игроком Руха, на подходе еще двое

Полузащитник "Руха" Артур Рябов подписал контракт с ЛНЗ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что 24-летний игрок вписывается в концепцию развития черкасского клуба и в планы будущего главного тренера Виталия Пономарева.

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Также, по информации источника, перейти из "Руха" в ЛНЗ могут голкипер Дмитрий Ледвий и защитник Роман Дидык.