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Фанаты Вереса определили лучшего игрока в мае
Кому досталась награда?
ФК "Верес"
"Верес" подвел итоги голосования среди болельщиков за лучшего игрока команды в мае.
Победу одержал нападающий Николай Гайдучик, который набрал больше всего голосов - 41%. В топ-5 также вошли полузащитник Дмитрий Клец (25%), вратарь Андрей Кожухарь (16%), хавбек Виталий Дахновский (10%) и форвард Руслан Степанюк (9%).
В минувшем месяце Гайдучик провел четыре за ровенчан и отметился одним забитым мячом.
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Напомним, по итогам сезона-2024/25 "Верес" занял 9-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 очков.
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