СМИ: Левый Берег отправит в отставку главного тренера. Уже есть два кандидата на его замену

Главный тренер " Левого Берега " Виталий Первак вскоре покинет киевскую команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.

На замену Перваку в клубе рассматривают две кандидатуры – Владимир Шаран и Леонид Кучук.

Также источник сообщает, что такое решение было принято раньше, еще до того, как команда вылетела из УПЛ.

Более того, руководство клуба также собирается сменить и менеджерскую структуру клуба.

Напомним, что "Левый Берег" занял в регулярном сезоне УПЛ 14-е место, но вылетел из элиты после стыковых матчей с "Металлистом 1925".