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СМИ: Левый Берег отправит в отставку главного тренера. Уже есть два кандидата на его замену

Премьер-лига

И дело не только в вылете из УПЛ

СМИ: Левый Берег отправит в отставку главного тренера. Уже есть два кандидата на его замену

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак вскоре покинет киевскую команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.

На замену Перваку в клубе рассматривают две кандидатуры – Владимир Шаран и Леонид Кучук.

Также источник сообщает, что такое решение было принято раньше, еще до того, как команда вылетела из УПЛ.

Более того, руководство клуба также собирается сменить и менеджерскую структуру клуба.

Напомним, что "Левый Берег" занял в регулярном сезоне УПЛ 14-е место, но вылетел из элиты после стыковых матчей с "Металлистом 1925".

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Источник: ЛНЗ подписал контракт с одним игроком Руха, на подходе еще двое
Леонид Кучук Владимир Шаран Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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