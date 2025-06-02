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СМИ: Левый Берег отправит в отставку главного тренера. Уже есть два кандидата на его замену
И дело не только в вылете из УПЛ
Фото: ФК Лівий Берег
Главный тренер "
На замену Перваку в клубе рассматривают две кандидатуры – Владимир Шаран и Леонид Кучук.
Также источник сообщает, что такое решение было принято раньше, еще до того, как команда вылетела из УПЛ.
Более того, руководство клуба также собирается сменить и менеджерскую структуру клуба.
Напомним, что "Левый Берег" занял в регулярном сезоне УПЛ 14-е место, но вылетел из элиты после стыковых матчей с "Металлистом 1925".
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