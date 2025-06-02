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"С надеждой на какое-то чудо", - журналист высказался о якобы интересе Металлиста 1925 к Пиоли
Контрверсионная информация
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский прокомментировал сенсационную новость от СМИ о том, что "Металлист 1925" рассматривает возможность пригласить в клуб итальянского специалиста Стефано Пиоли, который летом может покинуть саудовский "Аль-Наср".
"У меня контрверсионная информация по этому поводу. Представители компании [вероятно, речь идет об агентстве, представляющем Пиоли] свидетельствуют, что таких контактов не было и нужно очень конкретно употреблять тяжелые наркотики, чтобы такое придумать. Но из того, что я знаю от источников приближенных к "Металлисту 1925", один из инвесторов клуба Богдан Бойко является безумным фанатом "Милана".
На самом деле была какая-то техническая закидушечка в то направление с надеждой на какое-то чудо. Такая попытка была на самом деле.
Я не буду удивлен, что если "Металлист 1925" уже хочет возвращаться к зарубежным тренерам, то возможно они сделают то, что пробовали сделать летом 2023 – провести переговоры с Унаи Мельгосой. Он, насколько я понимаю, свободен после Евро-2024. Вопрос в том, что отпустит ли Ребров его из сборной, или он будет-как-то совмещать свои позиции.
Но на данный момент это только версии, в то время как у харьковчан остается совсем немного времени, чтобы определиться с главным тренером", – отметил Спиваковский.
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