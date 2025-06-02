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Ротань хочет подписать в Полесье двух игроков, с которыми он работал в Александрии

Премьер-лига
Обновлено

Голкипер и вингер

Ротань хочет подписать в Полесье двух игроков, с которыми он работал в Александрии

Фото: ФК Полісся

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Новоиспеченный главный тренер "Полесья" Руслан Ротань хочет подписать в Житомир вингера своего бывшего клуба – албанца Теди Цару из "Александрии".

Как сообщает ТаТоТаке, Руслан Петрович очень заинтересован в албанском игроке, который является одним из лидеров "горожан".

Также источник предполагает, что Ротань также может быть заинтересован в подписании в "Полесье" и уже экс-голкипера "Александрии" Георгия Ермакова, который играл минувший сезон за "горожан" на правах аренды из "Маккаби" (Хайфа).

Отмечается, что если по "Маккаби" получит по киперу хорошее предложение (цена от Transfermarkt – 1 млн евро), то будет готов отпустить игрока. Однако в ситуации с Ермаковым, возможно, "Полесью" придется выдержать конкуренцию с европейскими клубами, которые также проявляют интерес к игроку ("Олимпиакос" и даже некоторые клубы из топ-5 чемпионатов).

Напомним, что Ротань в минувшем сезоне добыл с "Александрией" исторические серебряные медали УПЛ, однако по окончанию сезона не захотел продлевать контракт и перешел в "Полесье".

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Руслан Ротань Маккаби (Хайфа) ФК Александрия Полесье (Житомир) Георгий Ермаков Теди Цара
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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