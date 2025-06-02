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Ротань хочет подписать в Полесье двух игроков, с которыми он работал в Александрии
Голкипер и вингер
Фото: ФК Полісся
Новоиспеченный главный тренер "
Как сообщает ТаТоТаке, Руслан Петрович очень заинтересован в албанском игроке, который является одним из лидеров "горожан".
Также источник предполагает, что Ротань также может быть заинтересован в подписании в "Полесье" и уже экс-голкипера "Александрии" Георгия Ермакова, который играл минувший сезон за "горожан" на правах аренды из "Маккаби" (Хайфа).
Отмечается, что если по "Маккаби" получит по киперу хорошее предложение (цена от Transfermarkt – 1 млн евро), то будет готов отпустить игрока. Однако в ситуации с Ермаковым, возможно, "Полесью" придется выдержать конкуренцию с европейскими клубами, которые также проявляют интерес к игроку ("Олимпиакос" и даже некоторые клубы из топ-5 чемпионатов).
Напомним, что Ротань в минувшем сезоне добыл с "Александрией" исторические серебряные медали УПЛ, однако по окончанию сезона не захотел продлевать контракт и перешел в "Полесье".
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