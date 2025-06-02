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Легенда Ворсклы: В наше время все может произойти - пропадали и более именитые клубы

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане вылетели из УПЛ при глубоком финансовом кризисе

Легенда Ворсклы: В наше время все может произойти - пропадали и более именитые клубы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" по результатам стыковых матчей с ""Кудровкой" впервые в своей истории вылетела из УПЛ.

Своими эмоциями от такого плачевного результата поделился бывший защитник полтавчан Григорий Ярмаш, за плечами которого почти 150 матчей в составе "Ворсклы".

"Для "Ворсклы" это провал. Но стоит отметить, что к этому клуб пришел не сегодня. Все это накапливалось на протяжении длительного времени. А вчерашний результат стал жирной точкой мучений команды и клуба.

Что касается противостояния с "Кудровкой", то это были, так сказать, кубковые матчи, и здесь подбор исполнителей, как показали игры, ушел на второй план. Просто перволиговый коллектив больше хотел этой победы. У них был лучший настрой и лучше мотивация. Это как раз тот случай, когда порядок бьет класс.

Останется ли "Ворскла" на футбольной карте страны? Очень бы этого хотелось. Это большая история. Клуб 30 лет был среди элитных коллективов Украины. Полтавчане выигрывали Кубок, дважды становились бронзовыми призерами. Это дорогого стоит.

Хотя в наше время все может произойти. Пропадали и более именитые клубы, такие, как "Днепр", "Металлист". Впрочем, все верят, что "Ворскла" таки останется на плаву. Вся Полтава живет командой, поэтому остается только надеяться, что все будет хорошо", - сказал Ярмаш.

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Ворскла (Полтава) Григорий Ярмаш
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
02.06.2025 в 19:20
Та ніхто не ходе на ту Ворсклу
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
02.06.2025 в 19:20
Та ніхто не ходе на ту Ворсклу
Ответить
0
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