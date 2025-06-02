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Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб

Премьер-лига
Обновлено

Все-таки Патрик ван Леувен

Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" определился с новым главным тренером, которым станет Патрик ван Леувен, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Небольшая задержка связана с тем, что тренеру нужно решить некоторые юридические вопросы со своим прежним клубом – "Металлистом 1925", который якобы должен выплатить нидерландцу и его тренерскому штабу некоторую. Компенсацию за разрыв контракта.

Также отмечается, что вес ь тренерский штаб ван Леувен, с которым он работал в харьковском клубе, вместе с ним перейдет в "Кривбасс". Это Давид Ори, Валерий Блохин, Дмитрий Кабачок и тренер вратарей Деннис Гентенар.

Напомним, что "Кривбасс" завершил сезон на 5-м месте в УПЛ, а главный тренер Юрий Вернидуб не захотел продлевать контракт с криворожцами.

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Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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