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Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
Все-таки Патрик ван Леувен
Фото: ФК Кривбас
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По данным источника, официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни.
Небольшая задержка связана с тем, что тренеру нужно решить некоторые юридические вопросы со своим прежним клубом – "Металлистом 1925", который якобы должен выплатить нидерландцу и его тренерскому штабу некоторую. Компенсацию за разрыв контракта.
Также отмечается, что вес ь тренерский штаб ван Леувен, с которым он работал в харьковском клубе, вместе с ним перейдет в "Кривбасс". Это Давид Ори, Валерий Блохин, Дмитрий Кабачок и тренер вратарей Деннис Гентенар.
Напомним, что "Кривбасс" завершил сезон на 5-м месте в УПЛ, а главный тренер Юрий Вернидуб не захотел продлевать контракт с криворожцами.
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