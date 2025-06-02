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Но нужно заплатить. Известен кандидат №1 на пост главного тренера Александрии

Премьер-лига
Обновлено

№1, но не единственный

Но нужно заплатить. Известен кандидат №1 на пост главного тренера Александрии

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко поделился информацией о том, кто может заменить Руслана Ротаня на должности главного тренера "Александрии".

"Если говорить о кандидатурах тренеров, то насколько мне известно, кандидатом №1 является Сергей Шищенко. Но здесь есть нюанс, потому что у него действующий контракт с "Оболонью" – если я правильно помню, контракт еще на 2 года. Очевидно, речь пойдет о необходимости выплачивать компенсацию.

В конце концов, тот же Шищенко очень здорово отработал в прошлом сезоне с "Оболонью", и он входит в сферу интересов не только "Александрии" – им интересуются еще и другие украинские клубы. Поэтому я не уверен, что следующим тренером "Александрии" будет Сергей Шищенко.

Но так же не один Шищенко в шорт-листе "Александрии". Я слышал такие фамилии как Александр Кучер, Владимир Шаран. Еще как вариант я слышал фамилию тренера "Александрии"-2 Виктора Быцюры.

Из того, что я знаю, с Шищенко какая-то коммуникация уже была – не знаю, насколько конкретно и предметно. Я не знаю, с кем еще говорили, насколько конкретно и предметно. Поэтому пока решения нет, пока ситуация в стадии переговоров", – сказал Вацко.

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Александр Кучер Владимир Шаран Сергей Шищенко ФК Александрия Оболонь (Киев)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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