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Но еще не объявили. Карпаты подписали еще двух игроков Руха

Премьер-лига
Обновлено

Миграция во Львове продолжается

Но еще не объявили. Карпаты подписали еще двух игроков Руха

fcrukh.com

Новина українською

"Карпаты" подписали еще двух игроков "Руха". Как сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык, отношения с "зелено-белыми" оформили полузащитники Евгений Пастух и Марко Сапуга.

Официально о подписании клуб должен объявить в ближайшее время.

Также отмечается, что остальные основные футболисты остаются в "Рухе".

21-летний Пастух в минувшем сезоне провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. У 22-летнего Сапуги, который восстанавливался после тяжелой травмы, лишь 1 матч.

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Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Zapp Brannigan (Київ)
02.06.2025 в 21:02
Так а чого Рух не знімається з УПЛ? Заборонено ж дві команди одного власника у вишці!
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Комментарии 1
Zapp Brannigan (Київ)
02.06.2025 в 21:02
Так а чого Рух не знімається з УПЛ? Заборонено ж дві команди одного власника у вишці!
Ответить
0
0

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