Премьер-лига
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Но еще не объявили. Карпаты подписали еще двух игроков Руха
Миграция во Львове продолжается
fcrukh.com
"
Официально о подписании клуб должен объявить в ближайшее время.
Также отмечается, что остальные основные футболисты остаются в "Рухе".
21-летний Пастух в минувшем сезоне провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. У 22-летнего Сапуги, который восстанавливался после тяжелой травмы, лишь 1 матч.
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Источник:Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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02.06.2025 в 21:02
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