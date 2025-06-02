Но еще не объявили. Карпаты подписали еще двух игроков Руха

" Карпаты " подписали еще двух игроков "Руха". Как сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык, отношения с "зелено-белыми" оформили полузащитники Евгений Пастух и Марко Сапуга.

Официально о подписании клуб должен объявить в ближайшее время.

Также отмечается, что остальные основные футболисты остаются в "Рухе".

21-летний Пастух в минувшем сезоне провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. У 22-летнего Сапуги, который восстанавливался после тяжелой травмы, лишь 1 матч.