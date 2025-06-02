Тренерский вопрос повис в воздухе. Скрипник отказался возвращаться в Зарю

Украинский специалист Виктор Скрипник отказался возглавить луганскую " Зарю ".

Как сообщает ТаТоТаке, тренер сделал свой выбор в пользу чемпионата Чехии, где Скрипник должен возглавить клуб-середняк элитного дивизиона, но с еврокубковыми амбициями.

Таким образом, у руководства "Зари" на данный момент нет потенциального решения проблемы главного тренера.

В клубе ведут разговоры о планах на межсезонье с и.о. Младеном Бартуловичем, который пока что остается в команде, но в то же время, какие-то поиски продолжаются.

В списке потенциальных претендентов – помощник Бартуловича Владимир Микитин, Василий Кобин, а также, как сообщал UA-Футбол, Желько Любенович.

И на данный момент у "Зари" нет готового решения тренерского вопроса.

Напомним, что "Заря" закончила сезона на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ.