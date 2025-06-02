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Цыганык: Наш футбол в заднице. Смотрел переходные матчи – и кровь из глаз
Мнение экспертов
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Известный комментатор и журналист Игорь Цыганык разочарован уровнем переходных матчей за право сыграть в
"Я знал, что у нас футбол в заднице, но не думал, что в такой. Колхозный такой футбол. Смотрел эти переходные матчи – и кровь из глаз. Не хочу ничего такого говорить по "Кудровке", "Полтаве" или там "Металлисту 1925". Это хорошие команды. Наверное. Но элитный статус предусматривает нормативы, инфраструктуру, чтобы отвечать статусу элиты. Я очень расстроен.
Футболисты "Кудровки" и других – они задачу решили, но какой уровень, если клубы без фундамента вышли в УПЛ. У Полтавы нет школы, юношеских команд. Это беда. Это свидетельство провала украинского футбола. Но это только мое мнение.
Беда, что вылетели "Ворскла" и "Черноморец". У них есть школы как минимум, основа. Уходят большие города, а приходят села, если не брать "Полтаву", – сказал Цыганык.
Напомним, что По итогам сезона в УПЛ зашли "Эпицентр", "Металлист 1925", "Кудровка" и СК "Полтава", а вылетели "Ворскла" и "Черноморец".
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