Цыганык: Наш футбол в заднице. Смотрел переходные матчи – и кровь из глаз

Известный комментатор и журналист Игорь Цыганык разочарован уровнем переходных матчей за право сыграть в УПЛ .

"Я знал, что у нас футбол в заднице, но не думал, что в такой. Колхозный такой футбол. Смотрел эти переходные матчи – и кровь из глаз. Не хочу ничего такого говорить по "Кудровке", "Полтаве" или там "Металлисту 1925". Это хорошие команды. Наверное. Но элитный статус предусматривает нормативы, инфраструктуру, чтобы отвечать статусу элиты. Я очень расстроен.

Футболисты "Кудровки" и других – они задачу решили, но какой уровень, если клубы без фундамента вышли в УПЛ. У Полтавы нет школы, юношеских команд. Это беда. Это свидетельство провала украинского футбола. Но это только мое мнение.

Беда, что вылетели "Ворскла" и "Черноморец". У них есть школы как минимум, основа. Уходят большие города, а приходят села, если не брать "Полтаву", – сказал Цыганык.