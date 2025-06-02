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Чижов: Ван Леувен сказал, что надо доработать. У нас с ним хорошие отношения

Премьер-лига
Обновлено

Александр Чижов - о связи с Патриком ван Леувеном

Чижов: Ван Леувен сказал, что надо доработать. У нас с ним хорошие отношения

metalist1925.com

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Александр Чижов, который в последних матчах сезона заменил Патрика ван Леувена, рассказал об отношениях с нидерландским специалистом.

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"Позвонил ван Леувену и сказал, что меня попросили доработать. Он сказал, что если есть предложение, то нужно доработать. У нас с Патриком ван Леувеном хорошие отношения, мы с ним на связи.

Будущее? Как будет, так и будет. Пока нужно отдохнуть, а там будет решение клуба", – сказал Чижов.

Напомним, что под руководством Чижова "Металлист 1925" в переходных матчах обыграл "Левый Берег" и вышел в УПЛ.

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Александр Чижов Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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