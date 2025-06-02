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Чижов: Ван Леувен сказал, что надо доработать. У нас с ним хорошие отношения
Александр Чижов - о связи с Патриком ван Леувеном
metalist1925.com
Тренер "Металлиста 1925" Александр Чижов, который в последних матчах сезона заменил Патрика ван Леувена, рассказал об отношениях с нидерландским специалистом.
"Позвонил ван Леувену и сказал, что меня попросили доработать. Он сказал, что если есть предложение, то нужно доработать. У нас с Патриком ван Леувеном хорошие отношения, мы с ним на связи.
Будущее? Как будет, так и будет. Пока нужно отдохнуть, а там будет решение клуба", – сказал Чижов.
Напомним, что под руководством Чижова "Металлист 1925" в переходных матчах обыграл "Левый Берег" и вышел в УПЛ.
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