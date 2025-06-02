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Новичок УПЛ планирует играть свои домашние матчи в Запорожье

Премьер-лига
Обновлено

Речь о ФК Кудровка

Новичок УПЛ планирует играть свои домашние матчи в Запорожье

zarya-lugansk.com

Новина українською

ФК "Кудровка" который по итогам сезона повысился в классе, может проводить домашние матчи УПЛ в Запорожье на стадионе "Славутич Арена". Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Кудровка" собирается играть в Запорожье. Слышал, что они хотят заявлять основным стадионом в УПЛ "Славутич Арену", - сказал Цыганык.

Напомним, что сейчас на "Славутич Арене" проводит свои домашние матчи запорожский "Металлург", который выступает в Первой лиге.

Также с 2014 гола в Запорожье базировалась "Заря", но после начала полномасштабного вторжения луганчане перебрались в Киев.

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Славутич-Арена ФК Кудровка
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
02.06.2025 в 21:12
Може давайте в Херсон, чи Краматорськ? Чого мєлочіться?
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
02.06.2025 в 21:12
Може давайте в Херсон, чи Краматорськ? Чого мєлочіться?
Ответить
1
0

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