Новичок УПЛ планирует играть свои домашние матчи в Запорожье

ФК "Кудровка" который по итогам сезона повысился в классе, может проводить домашние матчи УПЛ в Запорожье на стадионе "Славутич Арена". Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Кудровка" собирается играть в Запорожье. Слышал, что они хотят заявлять основным стадионом в УПЛ "Славутич Арену", - сказал Цыганык.

Напомним, что сейчас на "Славутич Арене" проводит свои домашние матчи запорожский "Металлург", который выступает в Первой лиге.

Также с 2014 гола в Запорожье базировалась "Заря", но после начала полномасштабного вторжения луганчане перебрались в Киев.