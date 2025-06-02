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Новичок УПЛ планирует играть свои домашние матчи в Запорожье
Речь о ФК Кудровка
zarya-lugansk.com
ФК "Кудровка" который по итогам сезона повысился в классе, может проводить домашние матчи
"Кудровка" собирается играть в Запорожье. Слышал, что они хотят заявлять основным стадионом в УПЛ "Славутич Арену", - сказал Цыганык.
Напомним, что сейчас на "Славутич Арене" проводит свои домашние матчи запорожский "Металлург", который выступает в Первой лиге.
Также с 2014 гола в Запорожье базировалась "Заря", но после начала полномасштабного вторжения луганчане перебрались в Киев.
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