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Вацко: К Матвиенко есть серьезный интерес от Бенфики. Горняки уже присмотрели ему замену в Александрии

Премьер-лига
Обновлено

На Шабанова есть спрос. И на Матвиенко

Вацко: К Матвиенко есть серьезный интерес от Бенфики. Горняки уже присмотрели ему замену в Александрии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" рассматривает вариант подписания защитника "Александрии" Артема Шабанова на замену Николаю Матвиенко, которому есть интерес из "Бенфики". Об этом сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Со стороны "Шахтера" есть спрос на Шабанова – это уже было в публичном пространстве. Шабанова действительно торгует "Шахтер", который рассматривает Артема как замену Николаю Матвиенко, к которому есть интерес от "Бенфики" – я так понимаю, серьезный интерес.

Если говорить об игроках "Александрии", то есть спрос на левого защитника Мартынюка, на правого защитника Кравченко – за них готовы платить деньги. Безерра еще зимой дал всем понять в "Александрии", что хочет сменить клуб", – сказал Вацко.

Напомним, что ранее была информация о том, что Шабановым также интересуется и "Динамо", за которое в период с 2018 по 2022 год он провел 77 матчей.

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Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Артем Шабанов Николай Матвиенко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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