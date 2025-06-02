Руслан Костышин: Роберто Баджо - мой кумир детства. Мечтаю с ним встретиться и выпить по бокалу вина

Экс-игрок " Кривбасса " Руслан Костышин, который сейчас возглавляет "Колос", ответил на футбольный блиц-опрос.

- Как называют в команде?

- Костыха. Еще в те времена, когда играл в "Кривбассе". В "Днепре" я был Коста. Сокращенно от фамилии.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

- Сейчас, наверное, "Верес". Мы идем вместе шаг за шагом еще со времен Второй лиги. У нас всегда были принципиальные поединки.

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Понятно, что Премьер-лига Англии. Также Бундеслига: динамика, ровный чемпионат. Очень интересно ее смотреть, ведь много прессинга.

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- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

- Роберто Баджо. Мой кумир детства. Мечтаю с ним встретиться и выпить по бокалу вина.

- Любимый спортивный бренд?

- Диадора. Когда-то она была популярна. Еще во времена, когда мне было 17-18 лет. Очень нравился этот бренд.

- Любимая запретная еда или напиток?

- Стараюсь меньше есть. Но люблю вареники. Моя жена хорошо их готовит.

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать с футбола?

- Угостил весь класс в школе. Купил пачку Рафаэлло. Тогда это была роскошь, можно так сказать.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Подбор, в него, прессинг.

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- Это "Подолье" Хмельницкий, за которое я дебютировал на профессиональном уровне.

- За что любишь футбол, а что раздражает?

- Люблю футбол за настоящие эмоции. Без него очень трудно. Это как наркотик. Что раздражает? Вероятно, ничего. Есть такие вещи, без которых также футбола как такового не будет. То ли хорошее, то ли плохое. Это прекрасный вид спорта.