Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари

Вингер " Зари " Денис Антюх продолжит карьеру в "Металлисте 1925".

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, харьковский клуб уже согласовал переход игрока.

Отметим, что согласно Transfermarkt, контракт игрока с "Зарей" был рассчитан до лета 2025 года, то есть он достался харьковскому клубу на правах свободного агента.

Об интересе харьковчан к Антюху СМИ писали еще в период зимнего трансферного окна, но тогда "Металлист 1925" и "Заря" не смогли договориться о финансовой стороне трансфера.

Также стоит отметить, что Денис часть минувшего сезона пропустил из-за конфликта с руководством "Зари" и некоторое время провел в команде U-19.

В сезоне 27-летний вингер оформил 1 гол и 5 результативных передач в 16 матчах за луганчан.