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Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари

Премьер-лига
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Денис Антюх все-таки переходит в Металлист 1925

Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вингер "Зари" Денис Антюх продолжит карьеру в "Металлисте 1925".

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, харьковский клуб уже согласовал переход игрока.

Отметим, что согласно Transfermarkt, контракт игрока с "Зарей" был рассчитан до лета 2025 года, то есть он достался харьковскому клубу на правах свободного агента.

Об интересе харьковчан к Антюху СМИ писали еще в период зимнего трансферного окна, но тогда "Металлист 1925" и "Заря" не смогли договориться о финансовой стороне трансфера.

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Также стоит отметить, что Денис часть минувшего сезона пропустил из-за конфликта с руководством "Зари" и некоторое время провел в команде U-19.

В сезоне 27-летний вингер оформил 1 гол и 5 результативных передач в 16 матчах за луганчан.

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Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Денис Антюх
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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