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Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари
Денис Антюх все-таки переходит в Металлист 1925
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вингер "
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, харьковский клуб уже согласовал переход игрока.
Отметим, что согласно Transfermarkt, контракт игрока с "Зарей" был рассчитан до лета 2025 года, то есть он достался харьковскому клубу на правах свободного агента.
Об интересе харьковчан к Антюху СМИ писали еще в период зимнего трансферного окна, но тогда "Металлист 1925" и "Заря" не смогли договориться о финансовой стороне трансфера.
Также стоит отметить, что Денис часть минувшего сезона пропустил из-за конфликта с руководством "Зари" и некоторое время провел в команде U-19.
В сезоне 27-летний вингер оформил 1 гол и 5 результативных передач в 16 матчах за луганчан.
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