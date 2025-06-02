Ванат получил памятную карточку с рейтингом 91 в EA FC 25

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts опубликовала очередную символическую серию карточек в своем футбольном симуляторе EA FC 25.

Новую карточку также получил украинский нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат. В рамках памятного набора TOTS Honourable Mentions страйкер "бело-синих" получил карточку с топовым рейтингом 91 (прим. - базовая серебряная карточка украинца имеет рейтинг 74).

Получить эту карточку можно за выполнение заданий в режиме Rush, а сыграть - Ultimate Team.

Примечательно, что в команду TOTS Honourable Mentions вошли игроки, которые отличились в течение прошлого сезона. Однако, в то же время не попали в основную команду предыдущей кампании - Team of the Season.

На данный момент это самый высокий рейтинг среди наших в игре - 91. Ранее, вингер испанской "Жироны" получил свою карточку с идентичным показателем - в рамках серии Fantasy FC.

В прошлом сезоне во всех турнирах 23-летний нападающий сыграл 45 матчей, в которых записал на свой счет 21 забитый мяч и оформил 9 голевых передач. В составе "Динамо" Владислав выиграл золото чемпионата Украины и стал лучшим бомбардиром первенства.

Серия карточек TOTS Honourable Mentions в EA FC 25: