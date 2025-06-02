  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Все из Турции. Туран передал руководству список усиления для Шахтера

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все из Турции. Туран передал руководству список усиления для Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Большинство - в атаку

Все из Турции. Туран передал руководству список усиления для Шахтера

фото из свободных источников

Новина українською

Новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран определился с возможным ус илением на следующий сезон.

Как пишут турецкие СМИ, тренер уже передал руководству клубу список трансферных пожеланий на летнее трансферное окно. Весь этот список состоит из турецких игроков, которых Туран хорошо знает по турецкой Суперлиге.

Все возможные подписания в позицию атаки.

Так, Туран обратил внимание на вингера Ахмеда Кутуджу из "Галатасарая" и опорного хавбека Исмаила Юксека из "Фенербахче". В список Турана также вошли вингер "Фенербахче" Эмре Мор, отыгравший сезон-2024/25 в аренде в "Эюпспоре", а также 25-летний вингер "Галатасарая" Барыш Йылмаз.

На Transfermarkt Эмре Мор оценивается в 1,4 миллиона евро, Ахмед Кутуджу – в 5,5 миллионов евро, Исмаил Юксек – в 12 миллионов евро, а Барыш Йылмаз – в 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
"Не хочу никого обидеть среди игроков", - гендир Кривбасса рассказал о большом потенциале академии
yellow-arrow
Ванат получил памятную карточку с рейтингом 91 в EA FC 25
yellow-arrow
Дождались свободного агента. Металлист 1925 подписывает одного из лидеров Зари
Арда Туран Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бандера - герой (Харьков)
02.06.2025 в 23:06
Теперь турки вытеснят бразильцев )))))
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Бандера - герой (Харьков)
02.06.2025 в 23:06
Теперь турки вытеснят бразильцев )))))
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости