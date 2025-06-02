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Все из Турции. Туран передал руководству список усиления для Шахтера
Большинство - в атаку
фото из свободных источников
Новый главный тренер "
Как пишут турецкие СМИ, тренер уже передал руководству клубу список трансферных пожеланий на летнее трансферное окно. Весь этот список состоит из турецких игроков, которых Туран хорошо знает по турецкой Суперлиге.
Все возможные подписания в позицию атаки.
Так, Туран обратил внимание на вингера Ахмеда Кутуджу из "Галатасарая" и опорного хавбека Исмаила Юксека из "Фенербахче". В список Турана также вошли вингер "Фенербахче" Эмре Мор, отыгравший сезон-2024/25 в аренде в "Эюпспоре", а также 25-летний вингер "Галатасарая" Барыш Йылмаз.
На Transfermarkt Эмре Мор оценивается в 1,4 миллиона евро, Ахмед Кутуджу – в 5,5 миллионов евро, Исмаил Юксек – в 12 миллионов евро, а Барыш Йылмаз – в 20 миллионов евро.
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