Вацко: Мечтаю, чтобы они стали ФК Харьков и не было этого Металлиста 1925

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, почему он хочет, чтобы "Металлист 1925" был переименован в ФК "Харьков".

"Вы знаете – я говорю это – "Металлист 1925", и каждый раз мечтаю, чтобы они переименовались в ФК "Харьков", как я слышал, они регистрируют это название.

Просто мечтаю, чтобы они стали футбольным клубом "Харьков" и не было этого "Металлиста 1925".

Скажешь просто на них "Металлист" - те обижаются. Не скажешь "1925" - те обижаются…

Короче, как можно скорее решите этот вопрос. Пусть будет ФК "Харьков", и идете вперед с этим именем, прославляйте харьковский футбол.