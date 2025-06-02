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Вацко: Мечтаю, чтобы они стали ФК Харьков и не было этого Металлиста 1925
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instagram.com/v.vatsko
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, почему он хочет, чтобы "Металлист 1925" был переименован в ФК "Харьков".
"Вы знаете – я говорю это – "Металлист 1925", и каждый раз мечтаю, чтобы они переименовались в ФК "Харьков", как я слышал, они регистрируют это название.
Просто мечтаю, чтобы они стали футбольным клубом "Харьков" и не было этого "Металлиста 1925".
Скажешь просто на них "Металлист" - те обижаются. Не скажешь "1925" - те обижаются…
Короче, как можно скорее решите этот вопрос. Пусть будет ФК "Харьков", и идете вперед с этим именем, прославляйте харьковский футбол.
Напомним, что ранее была информация, что "Металлист 1925" может сменить имя на ФК "Харьков", но пока э та информация официально не подтвердилась.
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