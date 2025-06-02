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Вацко: Мечтаю, чтобы они стали ФК Харьков и не было этого Металлиста 1925

Премьер-лига
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Вацко: Мечтаю, чтобы они стали ФК Харьков и не было этого Металлиста 1925

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, почему он хочет, чтобы "Металлист 1925" был переименован в ФК "Харьков".

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"Вы знаете – я говорю это – "Металлист 1925", и каждый раз мечтаю, чтобы они переименовались в ФК "Харьков", как я слышал, они регистрируют это название.

Просто мечтаю, чтобы они стали футбольным клубом "Харьков" и не было этого "Металлиста 1925".

Скажешь просто на них "Металлист" - те обижаются. Не скажешь "1925" - те обижаются…

Короче, как можно скорее решите этот вопрос. Пусть будет ФК "Харьков", и идете вперед с этим именем, прославляйте харьковский футбол.

Напомним, что ранее была информация, что "Металлист 1925" может сменить имя на ФК "Харьков", но пока э та информация официально не подтвердилась.

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Виктор Вацко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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dalexx (Украина)
03.06.2025 в 00:29
Хто дав йому право щось вимагати?
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Комментарии 3
dalexx (Украина)
03.06.2025 в 00:29
Хто дав йому право щось вимагати?
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
02.06.2025 в 23:55
Аферистам лысым слово не давали
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1
0
Arthas (Севастополь)
02.06.2025 в 23:25
фк Харків - штучна шляпа відродіть тоді вже самобутній клуб Арсенал Харків
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