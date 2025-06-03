Строгое решение. Левый Берег отреагировал на ситуацию с болельщиками Металлиста 1925, - Источник

"Левый Берег" отреагировал на ситуацию с болельщиками "Металлиста 1925".

Telegram-канал "Брутальный Футбол", сообщает, что харьковский клуб остался без основной арены для проведения домашних игр. Это произошло из-за поведения воспитанников академии "Металлиста 1925".

Киевский клуб заявил, что эпизод с нецензурной бранью в адрес "Левого Берега" вредит деловым отношениям клубов. "Аисты" сделали вывод, что поведение фанатов харьковского клуба было запланированным

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, руководство ФК "Левый Берег" не видит целесообразности в продолжении сотрудничества с ФК "Металлист 1925", - написал киевский клуб.

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Напомним, что по итогам стыковых матчей, "Левый Берег" начнет сезон 2025/26 в Первой Лиге. "Металлист 1925" сыграет в УПЛ.