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Строгое решение. Левый Берег отреагировал на ситуацию с болельщиками Металлиста 1925, - Источник

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Строгое решение. Левый Берег отреагировал на ситуацию с болельщиками Металлиста 1925, - Источник

Фото - ФК Лівий Берег

Новина українською

"Левый Берег" отреагировал на ситуацию с болельщиками "Металлиста 1925".

Telegram-канал "Брутальный Футбол", сообщает, что харьковский клуб остался без основной арены для проведения домашних игр. Это произошло из-за поведения воспитанников академии "Металлиста 1925".

Киевский клуб заявил, что эпизод с нецензурной бранью в адрес "Левого Берега" вредит деловым отношениям клубов. "Аисты" сделали вывод, что поведение фанатов харьковского клуба было запланированным

"Учитывая сложившиеся обстоятельства, руководство ФК "Левый Берег" не видит целесообразности в продолжении сотрудничества с ФК "Металлист 1925", - написал киевский клуб.

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Напомним, что по итогам стыковых матчей, "Левый Берег" начнет сезон 2025/26 в Первой Лиге. "Металлист 1925" сыграет в УПЛ.

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Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.06.2025 в 00:42
Не сурове, а суворе. Пишіть і думайте українською!
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.06.2025 в 00:42
Не сурове, а суворе. Пишіть і думайте українською!
Ответить
0
0

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