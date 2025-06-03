Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Строгое решение. Левый Берег отреагировал на ситуацию с болельщиками Металлиста 1925, - Источник
Логично?
Фото - ФК Лівий Берег
"Левый Берег" отреагировал на ситуацию с болельщиками "Металлиста 1925".
Telegram-канал "Брутальный Футбол", сообщает, что харьковский клуб остался без основной арены для проведения домашних игр. Это произошло из-за поведения воспитанников академии "Металлиста 1925".
Киевский клуб заявил, что эпизод с нецензурной бранью в адрес "Левого Берега" вредит деловым отношениям клубов. "Аисты" сделали вывод, что поведение фанатов харьковского клуба было запланированным
"Учитывая сложившиеся обстоятельства, руководство ФК "Левый Берег" не видит целесообразности в продолжении сотрудничества с ФК "Металлист 1925", - написал киевский клуб.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что по итогам стыковых матчей, "Левый Берег" начнет сезон 2025/26 в Первой Лиге. "Металлист 1925" сыграет в УПЛ.
Популярное сейчас
- Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
- Источник раскрыл размер зарплаты Ротаня в Полесье
- Сабо: Шевченко совершил одну очень большую ошибку
- Три команды, которые поднялись из Первой Лиги, впервые сыграют в УПЛ
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре
Комментарии 1