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"У нас есть большие планы на него": президент Кудровки – о выборе стадиона для УПЛ

Премьер-лига
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Дебютант Премьер-лиги ищет новый дом

"У нас есть большие планы на него": президент Кудровки – о выборе стадиона для УПЛ

instagram.com/fc_kudrivka_nyva

Новина українською

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко рассказал о выборе стадиона, на котором команда может проводить домашние матчи в УПЛ.

"Мне понравилось одно высказывание – "цыгане". Несколько дней назад нам сказали: "голые и босые". Но это только добавляет уверенности. Поверьте, во многих командах высшей лиги нет своего стадиона. Мы, конечно, не сравниваем себя с "Шахтером", но "Шахтер" тоже сегодня вынужденно не имеет своего стадиона – он арендует.

Стадион в Чернигове, на котором играли в УПЛ, был разрушен. Если бы "Кудровка" сегодня была в шаге от УПЛ, мы бы спокойно играли там и считали бы его своим. Потому что мы представляем Черниговскую область – не другой регион. И играли бы в Чернигове – условно на своем стадионе”.

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"Не вижу ничего плохого в том, что определенное время мы будем арендовать поле. Мы прошли аттестацию и имеем два стадиона, на которых можем принимать матчи. В военное время действует норма, позволяющая арендовать любое поле и играть.

Есть стадион налоговой академии в Ирпене. В свое время он готовился к Евро-2012 при покойном ректоре Петре Мельнике. Он был построен как резервный объект под чемпионат. Этот стадион также был поврежден, но его быстрее и легче реконструировать. У нас есть большие планы на него".

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"Пока он непригоден даже для тренировок, но в ближайшее время мы будем заниматься его восстановлением. Количество мест на нем полностью отвечает требованиям УПЛ. Вся инфраструктура там есть. Надо только восстановить и пройти аттестацию стадиона для Высшей лиги", – отметил владелец клуба.

Ранее сообщалось, что "Кудровка" может проводить домашние матчи в Запорожье.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Александр Симченко
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