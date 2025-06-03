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"Сезон был сложным, моментами – на грани": президент Металлиста 1925 – о повышении в классе
Команда не без труда вышла в переходной плей-офф
Фото - Kate Kondratieva
Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов поздравил болельщиков с возвращением команды в УПЛ.
"Возвращение "Металлиста 1925" в УПЛ является очень знаковым событием для нашего клуба, болельщиков и всего Харькова. В условиях войны, когда наш город ежедневно держит удар, эта победа стала еще одним символом несокрушимости и стойкости. Харьков заслуживает иметь свой клуб в высшей лиге!"
"Это был сезон испытаний и очищения. Он был сложным, моментами – на грани. Но на финише команда продемонстрировала свои лучшие качества: профессионализм, сплоченность, мастерство и настоящий командный дух. "Металлист 1925" – это одна семья, которая показала, что достойна вернуться в футбольную элиту.
Благодарен нашим фанам за поддержку и веру. Мы сделаем все, чтобы наши болельщики и дальше гордились своей командой. Поздравляю всех с возвращением в Премьер-лигу!", – заявил предприниматель.
Харьковский клуб готовится к 4-му сезону в УПЛ.
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