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"Сезон был сложным, моментами – на грани": президент Металлиста 1925 – о повышении в классе

Премьер-лига
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Команда не без труда вышла в переходной плей-офф

"Сезон был сложным, моментами – на грани": президент Металлиста 1925 – о повышении в классе

Фото - Kate Kondratieva

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов поздравил болельщиков с возвращением команды в УПЛ.

"Возвращение "Металлиста 1925" в УПЛ является очень знаковым событием для нашего клуба, болельщиков и всего Харькова. В условиях войны, когда наш город ежедневно держит удар, эта победа стала еще одним символом несокрушимости и стойкости. Харьков заслуживает иметь свой клуб в высшей лиге!"

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"Это был сезон испытаний и очищения. Он был сложным, моментами – на грани. Но на финише команда продемонстрировала свои лучшие качества: профессионализм, сплоченность, мастерство и настоящий командный дух. "Металлист 1925" – это одна семья, которая показала, что достойна вернуться в футбольную элиту.

Благодарен нашим фанам за поддержку и веру. Мы сделаем все, чтобы наши болельщики и дальше гордились своей командой. Поздравляю всех с возвращением в Премьер-лигу!", – заявил предприниматель.

Харьковский клуб готовится к 4-му сезону в УПЛ.

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Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
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