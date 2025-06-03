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“Отдельная благодарность футбольному клубу "Левый Берег": харьковский клуб оценил сотрудничество с аистами

Премьер-лига
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Поведение отдельных болельщиков не должно ухудшать деловые отношения

“Отдельная благодарность футбольному клубу "Левый Берег": харьковский клуб оценил сотрудничество с аистами

Фото - Металіст 1925

Новина українською

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Богдан Бойко обратился ко всем поклонникам клуба.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто был с нами в течение этого непростого сезона. Отдельная благодарность футбольному клубу "Левый Берег" за теплое гостеприимство и партнерскую поддержку.

Из-за войны у нас не было возможности играть в родном Харькове, и стадион "Левый Берег" стал для нас настоящим временным домом”.

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"Наше возвращение к УПЛ – это не только спортивное достижение, но и общая победа над обстоятельствами. Впереди – новые вызовы, но мы встречаем их сильнее, чем когда-либо..

Спасибо каждому, кто был частью этого пути! Каждый работник клуба, их семьи и, конечно же, наши болельщики – все были неотъемлемой частью этой истории. Мы ставим перед собой новые задачи. До встречи в УПЛ!", – заявил функционер.

"Металлист 1925" выиграл вторую бронзу Первой лиги.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Симченко
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