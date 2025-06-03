“Отдельная благодарность футбольному клубу "Левый Берег": харьковский клуб оценил сотрудничество с аистами

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Богдан Бойко обратился ко всем поклонникам клуба.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто был с нами в течение этого непростого сезона. Отдельная благодарность футбольному клубу "Левый Берег" за теплое гостеприимство и партнерскую поддержку.

Из-за войны у нас не было возможности играть в родном Харькове, и стадион "Левый Берег" стал для нас настоящим временным домом”.