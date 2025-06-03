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Федецкий: Не понимаю, как Ашур вообще оказался в Полесье

Премьер-лига

Федецкий раскритиковал работу специалиста в житомирском клубе

Федецкий: Не понимаю, как Ашур вообще оказался в Полесье

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий выразил недоумение работой Имада Ашура в "Полесье".

– А как вам ситуация с "Полесьем"? Имад Ашур выставил в своем профиле в социальной сети период в клубе как собственные достижения.

– Это какая-то истерика. Я вообще не понимаю, что этот человек делал в "Полесье". Серьезно. Как он там оказался?

– Говорят, он очень хорошо рассказывает. Как будто очаровал Буткевича.

– Да, на украинском говорит хорошо – молодец, не вопрос. Но при чем здесь это? Это не повод назначать человека главным тренером клуба с серьезными амбициями. Ну, был он в академии "Днепра-1", с юношами работал – так пусть бы шел в "Полесье" U-19. Это же не уровень для первой команды с таким бюджетом и инфраструктурой.

"Полесье" сейчас – один из самых амбициозных клубов в УПЛ. База шикарная, на уровне ведущей тройки в Украине. Там должны работать настоящие специалисты. И хорошо, что назначили Ротаня – это уже серьезный уровень. Человек с футбольным прошлым, опытом. У него есть футбольное видение, характер, целеустремленность. Я лично прекрасно знаю Ротаня. Я убежден: он может дать результат. Это будет качественное обновление.

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– Назначение Ашура оказалось ошибкой Буткевича?

– Не хочу никого обижать, но хватит обманывать футбол. И Буткевич это, наконец, понял и начал счищать все лишнее, все случайное звено: селекционеров, скаутов – всех, кто не соответствовал уровню его амбиций.

Футбол – это не просто бизнес, где ты что-то заработал или не заработал. Это – эмоции, это – правильное отношение. Это касается и профессионального уровня, и детского футбола, - сказал Федецкий.

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Артем Федецкий Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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