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Ротань впервые прокомментировал интерес со стороны Шахтера

Премьер-лига

Специалист находился в шорт-листе "горняков"

Ротань впервые прокомментировал интерес со стороны Шахтера

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань рассказал, что у него был разговор с представителями "Шахтера" перед тем, как он возглавил житомирский клуб.

– Разговоры с Дарио Срной тоже имели место быть. Вы же не о погоде говорили...

– Разговоры разговорами, но опять же, "Шахтер" – это большой клуб, у которого всегда есть шорт-лист тренеров. Мне очень приятно, что я в этом шорт-листе был. Сейчас они сделали свой выбор. Это по-профессиональному.

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– Об этом шорт-листе вы же не из прессы узнавали?

– Нет, нет, нет. Был разговор, ничего конкретного не было. Мы пообщались, выслушали мнения и на этом все, – сказал Ротань.

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Источник:
YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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