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Бывший спортдир Александрии высказался о возможном переходе Шабанова в Шахтер

Премьер-лига

Иван Телько подтвердил интерес донецкого клуба к защитнику

Бывший спортдир Александрии высказался о возможном переходе Шабанова в Шахтер

Фото: ФК Олександрія

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Теперь уже бывший спортивный директор "Александрии" Иван Телько прокомментировал возможный трансфер защитника Артема Шабанова в донецкий "Шахтер".

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- Действительно ли возможен переход Артема Шабанова в "Шахтер"?

- Я надеюсь, что этот переход возможен. Интерес к нему со стороны донецкого клуба есть. Но сейчас я уже не участвую в переговорах, поэтому трудно сказать, на каком они этапе. Как болельщик, считаю, что он заслуживает этого перехода.

Надеюсь, что "Александрия" получит свои запросы, ведь клуб поверил в этого игрока. Он уже немолодой, но нужно было поверить, довериться. Если у него все получится и он поедет на второй сезон в "Шахтер", я буду за него только рад, потому что он действительно профессионал, - сказал Телько.

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Источник:
YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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