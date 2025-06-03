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Ротань объяснил, почему выбрал Полесье, а не Металлист 1925
Что стало ключевым фактором?
Фото: Олександрія
Новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань объяснил, почему он решил выбрать именно житомирский клуб.
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"Видимо, амбиции президента, еврокубки. Поэтому мы сейчас не говорим о "Шахтере", потому что "Шахтер" выбор сделал сам. Если брать "Металлист 1925" и "Полесье", то если команда в еврокубке, то это добавляет больше уверенности.
"Металлист 1925" конкурировал с "Полесьем"? Да, был конкретный интерес, но выбор пал на "Полесье", - сказал Ротань в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".
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Источник:YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Kondor (Веселе)
03.06.2025 в 11:50
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