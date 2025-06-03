Металлист 1925 покинут двое игроков, - Источник

"Металлист 1925" покинут двое игроков.

Журналист и инсайдер Дмитрий Венков сообщил, что харьковский клуб покинут защитник Игорь Курило и форвард Андрей Чирук.

Защитник пропустил весь чемпионат из-за тяжелой травмы. По словам журналиста, завершает восстановление и ищет новое место работы.

Форвард Андрей Чирук в нынешнем сезоне играл во второй команде "Металлиста 1925". За клуб он сыграл в трех матчах, в которых результативными действиями не отметился.

В новом сезоне клуб на него не рассчитывает.

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Напомним, что в сезоне 2025/26 "Металлист 1925" будет играть в УПЛ, благодаря победе в стыковых матчах против "Левого Берега".