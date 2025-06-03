Нефантастическая четверка. Клубы УПЛ, разочаровавшие в сезоне 2024/25

Украинская Премьер-лига подошла к логическому завершению. Кому-то удалось превзойти ожидания (“Александрия” до последнего сохраняла претензии на золото), кто-то бился за международную прописку и подарил бешеную интригу (похвалим Владислава Лупашко и его “Карпаты”), кто-то удержал имеющийся уровень, что тоже очень хорошо.

Но есть как успешные, так и провальные кейсы. Не будем брать во внимание условный «Ингулец», чьи кадровые ресурсы слишком слабы (и то — Василий Кобин цеплялся за УПЛ, как мог), а лучше поговорим о тех, кто выступил значительно хуже, чем прогнозировалось изначально.

ЛНЗ

Роман Григорчук был назначен в декабре, но продержался на должности до конца мая. 13 матчей, 2 победы, 6 ничьих (примечательно, что все — в шести заключительных турах чемпионата) и 5 поражений. Выглядят ли эти показатели как основание для увольнения? Мы попробуем поспорить.

Из пяти проигрышей — больше всего претензий к поединку с “Черноморцем” (0:1), где класс конкурента позволял брать максимальное количество очков. А теперь скажите — чем будет оперировать команда против “Карпат” с характерным стилем Владислава Лупашко, несокрушимого киевского “Динамо” (1:2), “Полесья” (0:1) и “Шахтера” (1:4)? Где-то Григорчуку удавалось противостоять (“бело-синие” с трудом совершили камбэк), где-то он почувствовал себя статистом, как с Пушичем, однако вывод один — ЛНЗ был объективно слабее.

Романа Иосифовича хвалят за его системность, но для этого нужно много времени и терпения. Здесь надо скорее спросить у правления — а какие у вас цели и рычаги для их реализации? Показалось, что ЛНЗ мечтает о еврокубках, однако все никак не определится с вектором — то убирает Дулуба, то приглашает Карраско, то ставит на Григорчука, а потом отказывается от услуг и попутно убирает пол менеджмента.

“Полесье”

"Наша минимальная задача на следующий сезон - выиграть Кубок Украины и выиграть чемпионат. Но это минимально, потому что дальше у нас Лига чемпионов, вот там надо уже будет смотреть. Это нормальная история. Такая же история с Лигой конференций. Надеемся, что сделаем президенту на день рождения подарок, а у него 27 мая день рождения. А все финалы приходятся на 25-26 число. Как раз сделаем ему подарок, и Лигу конференций выиграем".

Эти слова принадлежат Владимиру Тесле, уже бывшему вице-президенту “стаи”. Что интересно, в том же разговоре, датированном июлем 2024-го, функционер вспомнил Имада Ашура, назвал его “Ашурчиком” и провел параллели с Хосепом Гвардиолой. Ирония судьбы заключается в том, что обоих пока нет в клубе.

“Полесье” финишировало четвертым и будто это не столь ужасный результат (к тому же не следует пренебрегать полуфиналом национального кубка, где “Шахтер” вырвал победу только в дополнительное время).

Однако все понимают контекст — житомирцы провалили сезон и были невероятно близки к катастрофе. Слишком рано вылетели из еврокубков (с этим еще можно смириться, ведь “Олимпия” Любляна объективно обладает большим опытом), но едва туда отобрались - в последнем туре с учетом нескольких сверхважных факторов. Четвертая строчка могла вполне достаться львовским “Карпатам” (правда, те не справились с психологической нагрузкой и самостоятельно “слились”), туда же целился “Кривбасс” и некоторый период в “лайве” видел себя в Лиге конференций.

После финального свистка в Житомире, который известил о бронировании путевки, полищуки радовались, словно малые дети. На самом деле здесь ничего такого, но помните: достижение воплотилось скорее “вопреки”, чем “благодаря”.

Имад Ашур был слишком сырым в профессии и от него никто не ждал особых свершений. Коуч выдал три-четыре памятных перформанса, помучил Марино Пушича, но в целом привел команду к неизвестности. Теперь роль поводыря взял Руслан Ротань, и работы, как говорится, непочатый край.

Такое впечатление, что “Полесье” на ощупь работало с трансферами (и все же изредка угадывало, как с Факундо Батистой). На практике не научилось стабильно “ломать” соперников, против которых надо навязывать свои условия, продемонстрировало неравномерность предлагаемого им футбола и персонального мастерства, не набросало хотя бы очертания стиля, с которым планировало двигаться вперед.

Ротань имеет на вооружении “ротаньбол” и здесь стопроцентно будет интереснее.

“Шахтер”

В 1996-м “горняки” финишировали десятыми в турнирной таблице Высшей лиги. С установлением эпохи Рината Ахметова коллектив приобрел устойчивость и целых двадцать восемь лет не опускался ниже второй строчки. Теперь это случилось и за такое по головке не гладят.

Зимой многие надеялись, что “Шахтер” проснется — изнурительная Лига чемпионов осталась позади, так что можно сконцентрироваться на Премьер-лиге. К сожалению, мы не показали тот уровень подготовки, который бы позволил хоть как-то приблизиться не только к “Динамо”, но и “Александрии”.

Проблема не в желании (оно как раз прослеживалось) — Марино Пушич не показал, как собирается выпутаться из трудной ситуации. Поймите правильно — когда тренер полагается исключительно на индивидуальные скиллы подопечных, а не собственную стратегию, то хорошего результата ждать не стоит. Вот забрать Георгия Судакова, и все — “оранжево-черные” не выглядели так же, или хотя бы примерно эффективно.

Пушич не предложил альтернативу, при которой бы механизм функционировал бесперебойно и качественно — зато “Шахтер” не поразил организацией игры и не досчитался кучи зачетных баллов. “Кривбасс” (1:1), “Карпаты” (0:0), “Заря“ (0:0), равновесие, потерянное в Класичном (2:2), поражение, нанесенное “Колосом” (2:4) — согласитесь, здесь были шансы и все они упущены.

Единственный плюсик — это взятие Кубка, драматично вырванного в борьбе с “Динамо”. Награда повысила клуб до Лиги Европы, чем создала иллюзию исправленной ошибки, но все рассыпается, когда вспоминаешь, какие средства были инвестированы и какой футбол пропагандируется на бумаге. “Шахтеровский”? Ну, нет.

Ахметов увольнял и за меньшие проколы (например, Патрика ван Леувена, который турнирно контролировал общую картину, однако оказался скучным и некоммуникабельным с раздевалкой). Мы уже молчим о Игоре Йовичевиче.

Пушичу пожали руку, босниец оформил три национальных трофея из четырех доступных, но все равно покинул Украину с “бронзовым” рубцом. Посмотрим, что придумает Арда Туран.

“Ворскла”

Когда почетный президент преследуется законом, под санкциями СНБО и отсиживается за границей, то, конечно, речь не идет об эффективном управлении командой. “Ворскла” давно топает в долгах (некоторые исполнители видели зарплату еще в прошлом году), обложена трансферными банами и откровенно мучается на поле.

Можно было бы и удивляться турнирным трудностям, но это тот случай, когда необходимо проговорить — полтавчане покинули Премьер-лигу. В 1996-м ребята поднялись в элиту, ни разу с ней не прощались и вот исторический факт.

Конечно, серия пенальти — это лотерея и Юрий Максимов в ней уступил. Но оправдание некорректно — при всем уважении к “Кудривке”, та “Ворскла” должна была заверить, почему является давним участником вышки. Как только стало известно, что победитель Кубка Украины-2009 (да и относительно недавний финалист турнира) встретится с бандой Василия Баранова, все же чувствовалась уверенность, что “зелено-белые” справятся с задачей. Не забывайте, что на балансе присутствуют такие персонажи, как Кане, Крупский, Челядин, Исенко или Иеде.

Что дальше? Пока сложно спрогнозировать — Интернетом несутся версии как с потенциальным исчезновением, так и новостью, что “Ворскла” продолжит существование. Ждем выводов — украинский футбол непредсказуем, изменчив, случается так, что клуб выходит на дистанцию УПЛ и сразу умирает. “Днепр-1” это подтвердит.

Фото - UA-Футбол