Ротань рассказал, собирается ли он задействовать Усика в составе Полесья

Новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань рассказал, планирует ли он использовать украинского боксера Александра Усика в составе команды.

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- В вашем арсенале в "Полесье" есть очень тяжелая артиллерия, которой нет ни у какой другой команды УПЛ. Где и как вы собираетесь использовать таранного форварда Александра Усика?

– Я думаю, мы найдем место для Александра. Это действительно усиление, поэтому, я думаю, что Александр – как символ "Полесья". Он практически с первых дней с этой командой.

Я думаю, что когда Александр вместе с командой, он окрыляет, потому что он чемпион. Он знает, что такое побеждать, он знает, что такое спорт, он понимает это и своим примером может показать, к чему нам стремиться, - сказал Ротань.

Добавим, что боксер пока не дебютировал в профессиональном футболе, хотя заявлял о желании проявить себя в этом виде спорта.