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Выбор очевиден. Черноморец назвал лучшего игрока мая
Заслужил
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец" назвал лучшего игрока мая.
Им стал защитник одесского клуба Ярослав Ракицкий. Клуб поздравил футболиста
"Ярослав Ракицкий - лучший игрок "Черноморца" в мае. Поздравляем лидера одесского клуба с очередной наградой", - написал "Черноморец".
В мае защитник отыграл 4 матча "Черноморца". В трёх из них он играл 90 минут. Лишь в матче против "Шахтёра" (0:3) Ракицкий сыграл 70 минут.
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Напомним, что "Черноморец" по итогам сезона 2024/25 занял последнее место в турнирной таблице УПЛ и в следующем сезоне сыграет в Первой Лиге.
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