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Выбор за болельщиками. Кривбасс открыл голосование за лучшего игрока сезона

Премьер-лига

10 номинантов

Выбор за болельщиками. Кривбасс открыл голосование за лучшего игрока сезона

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" открыл голосование за лучшего игрока сезона.

Криворожский клуб назвал 10 претендентов. Среди них один вратарь, три защитника, пять полузащитников и нападающий.

  • Юрий Вакулко (полузащитник)
  • Иван Дибанго (защитник)
  • Хрвое Илич (полузащитник)
  • Андрей Клищук (вратарь)
  • Денис Кузык (полузащитник)
  • Артур Микитишин (вингер)
  • Андрей Понедельник (защитник)
  • Александр Романчук (защитник)
  • Даниэль Соса (нападающий)
  • Егор Твердохлеб (полузащитник)

За своего фаворита голосуйте в Telegram-канале клуба до 12:00 7 июня.

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Напомним, что по итогам сезона 2024/25 "Кривбасс" занял четвертое место в турнирной таблице УПЛ и попал во второй квалификационный раунд Лиги Конференций.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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