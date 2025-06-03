Выбор за болельщиками. Кривбасс открыл голосование за лучшего игрока сезона

"Кривбасс" открыл голосование за лучшего игрока сезона.

Криворожский клуб назвал 10 претендентов. Среди них один вратарь, три защитника, пять полузащитников и нападающий.

Юрий Вакулко (полузащитник)

Иван Дибанго (защитник)

Хрвое Илич (полузащитник)

Андрей Клищук (вратарь)

Денис Кузык (полузащитник)

Артур Микитишин (вингер)

Андрей Понедельник (защитник)

Александр Романчук (защитник)

Даниэль Соса (нападающий)

Егор Твердохлеб (полузащитник)

За своего фаворита голосуйте в Telegram-канале клуба до 12:00 7 июня.

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Напомним, что по итогам сезона 2024/25 "Кривбасс" занял четвертое место в турнирной таблице УПЛ и попал во второй квалификационный раунд Лиги Конференций.