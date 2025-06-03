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Выбор за болельщиками. Кривбасс открыл голосование за лучшего игрока сезона
10 номинантов
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" открыл голосование за лучшего игрока сезона.
Криворожский клуб назвал 10 претендентов. Среди них один вратарь, три защитника, пять полузащитников и нападающий.
- Юрий Вакулко (полузащитник)
- Иван Дибанго (защитник)
- Хрвое Илич (полузащитник)
- Андрей Клищук (вратарь)
- Денис Кузык (полузащитник)
- Артур Микитишин (вингер)
- Андрей Понедельник (защитник)
- Александр Романчук (защитник)
- Даниэль Соса (нападающий)
- Егор Твердохлеб (полузащитник)
За своего фаворита голосуйте в Telegram-канале клуба до 12:00 7 июня.
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Напомним, что по итогам сезона 2024/25 "Кривбасс" занял четвертое место в турнирной таблице УПЛ и попал во второй квалификационный раунд Лиги Конференций.
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Источник:Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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