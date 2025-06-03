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Не Александрия. Основным претендентом на Шищенко является клуб Первой лиги

Премьер-лига

Тренер "Оболони" на прицеле у команды из ПФЛ

Не Александрия. Основным претендентом на Шищенко является клуб Первой лиги

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Наибольший предметный интерес к наставнику "Оболони" Сергею Шищенко в настоящее время проявляет не "Александрия", а клуб из ПФЛ. Об этом утверждает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, речь идет о "Буковине", которая ставит амбициозные цели по повышению в элитный дивизион.

Напомним, что контракт 49-летнего специалиста с "Оболонью" действителен еще два года.

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Добавим, что по итогам сезона-2024/25 "Оболонь" заняла 11-е место в турнирной таблице в УПЛ и сохранила прописку. "Буковина" финишировала седьмой в Чемпионской группе Первой лиги и не смогла пробиться ни в элитный дивизион.

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Сергей Шищенко Буковина (Черновцы) ФК Александрия Оболонь (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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